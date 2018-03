Vzporedne volitve: na avstrijskem Koroškem znova slavili socialdemokrati

V prvem Kaiserjevem mandatu sprejeli ustavo, ki prvič omenja slovensko manjšino

4. marec 2018 ob 17:43,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 18:19

Celovec - MMC RTV SLO, STA

Na deželnozborskih volitvah na avstrijskem Koroškem so glede na izide vzporednih volitev slavili socialdemokrati s 47,3 odstotka podpore. Na drugo mesto so se z 22,5 odstotka podpore uvrstili svobodnjaki.

Tretja je ljudska stranka s 16 odstotki. Vstop v deželni zbor je uspel še stranki Team Koroška, Zeleni in Neos pa so ostali zunaj.

V primerjavi s prejšnjimi volitvami leta 2013 so vse prve tri stranke povečale podporo med volivci; socialdemokrati (SPÖ) pod vodstvom glavarja Petra Kaiserja za deset odstotnih točk, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V času Kaiserjevega zadnjega mandata so na avstrijskem Koroškem sprejeli novo ustavo, s katero so odpravili t. i. proporc, prvič pa je bila v ustavi omenjena tudi slovenska manjšina. Koroški Slovenci ga ocenjujejo kot pozitivno usmerjenega do manjšine. Kaiserjev zdaj že odrasel sin, ki je prav tako politično dejaven, se je med drugim šolal na Slovenski gimnaziji v Celovcu.

Kaiser je v prvem odzivu na rezultate volitev napovedal pogovore z vsemi strankami. "Zelo, zelo sem vesel nad tem sijajnim rezultatom," je dejal deželni glavar. Dodal je, da takšne visoke podpore ni pričakoval, pogajanja pa bo imel z vsemi strankami, ki so se uvrstile v deželni zbor.

Glede na volilne projekcije naj bi SPÖ po poročanju avstrijske državne televizije v novem celovškem deželnem zboru s 36 mandati imela 18 poslancev, svobodnjaki devet, ÖVP šest in Team Koroška tri.

Zeleni izpadli iz deželnega zbora

Stranka Team Koroška je dobila 5,9 odstotka glasov podpore. Petodstotnega volilnega praga ni uspelo prestopiti Zelenim, ki so dobili 3,3 odstotka podpore in jih ne bo več v celovškem deželnem zboru. Stranka Neos, ki je prvič nastopila na deželnozborskih volitvah na avstrijskem Koroškem, je prejela 2,3 odstotka podpore.

