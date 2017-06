Vzporedni izidi volitev v Franciji: največja podpora za Macronovo stranko

Do 17. ure volilo 40,75 odstotka upravičencev

11. junij 2017 ob 09:56,

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 20:05

Pariz - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V 1. krogu parlamentarnih volitev v Franciji je po izidih vzporednih volitev stranka predsednika Emmanuela Macrona Naprej, republika prejela 32,2 odstotka glasov pred republikanci, ki so prejeli 21,5 odstotka glasov.

Na tretje mesto se je uvrstila skrajno desničarska stranka Front National, ki je dobila 14 odstotkov glasov, sledi stranka La France insoumise z 11 odstotki ter socialistična stranka z 10,2 odstotka.

Drugi krog volitev bo čez teden dni.

Do 17. ure se je volitev udeležilo 40,75 odstotka volivcev, kar je občutno manj kot na prejšnjih volitvah, ko je v tem obdobju glasovalo 48,31 odstotka volivcev. V prvem krogu aprilskih predsedniških volitev je bila volilna udeležba do 12. ure 28,5-odstotna.

Javnomnenjske ankete celo predvidevajo zmago z absolutno večino, kar bi Macronu precej olajšalo izvedbo napovedanih reform.

Lani ustanovljenemu gibanju Naprej, republika v prvem krogu napovedujejo okrog 30-odstotno podporo - izid, ki naj bi se v drugem krogu spremenil v jasno večino poslanskih sedežev. Macronovi kandidati naj bi glede na nekatere raziskave zasedli od 320 do 350 sedežev, medtem ko jih za večino potrebujejo 289. Nekatere ankete jim napovedujejo celo do 400 poslancev.

Desni republikanci naj bi osvojili približno 20 odstotkov glasov. Nacionalni fronti Marine Le Pen se obeta 18 odstotkov, levi Nepokorni Franciji predsedniškega kandidata Jean-Luca Melenchona 12,5 odstotka glasov, socialistom pa osemodstotna podpora.

Za 577 poslanskih mest v spodnjem domu parlamenta se poteguje 7.882 kandidatov. Francozi bodo v vsakem izmed 577 volilnih okrajev izvolili po enega poslanca. Kandidat si lahko zmago zagotovi že v prvem krogu, če osvoji več kot 50 odstotkov glasov, ki pa morajo predstavljati najmanj 25 odstotkov vseh volilnih upravičencev.

Če to ne bo uspelo nobenemu izmed kandidatov, se bodo v drugem krogu pomerila prvo- in drugouvrščeni ter tisti, ki bodo v prvem krogu prejeli glasove vsaj 12,5 odstotka volilnih upravičencev. V drugem krogu zmaga kandidat z največjim deležem glasov.

Pri tem velja večinski volilni sistem – sedež v narodni skupščini dobi le zmagovalec, medtem ko glasovi za preostale kandidate odpadejo. Zaradi tega manjše stranke še posebej težko pridobijo poslanske mandate.

Premoč Macrona je tako očitna, da so tekmeci svojo kampanjo zasnovali na oblikovanju čim močnejše opozicije. "Ne bi bilo prav, da bi imeli monopolno stranko," trdi socialist in nekdanji premier Bernard Cazeneuve. Socialistična stranka je vodila Francijo zadnjih pet let, po spremembah znotraj stranke pa ji ankete zdaj napovedujejo le med 15 in 30 sedeži.

Volišča so se v večini mest odprla ob osmi uri in bodo odprta do šestih popoldne. V Parizu in drugih večjih mestih bodo volitve trajale do osmih zvečer.

