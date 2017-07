Washington naj bi Američanom prepovedal vstop v Severno Korejo

Pred enim mesecem umrl ameriški študent Otto Warmbier

21. julij 2017 ob 11:42

Seul - MMC RTV SLO/Reuters

Po trditvah dveh potovalnih agencij, ki organizirata potovanja v Severno Korejo, namerava ameriška vlada kmalu prepovedati svojim državljanom vstop v to komunistično državo.

Agencija Koryo Tours trdi, da bo administracija predsednika Donalda Trumpa prepoved objavila 27. julija, torej naslednji četrtek, začela pa bo veljati 30 dni kasneje. Niso sporočili, koliko časa bo prepoved vstopa za ameriške državljane trajala.

Tudi druga agencija, Young Pioneer Tours, je prek Twitterja sporočila, da so jo obvestili o prepovedi. Prek omenjene agencije je v Severno Korejo prišel ameriški študent Otto Warmbier, ki so ga v oblasti zaradi poskusa kraje propagandnega plakata v hotelu obsodile na 15 let prisilnega dela. Pjongjang ga je po 15 mesecih, ki jih je preživel v enem izmed severnokorejskih zaporov, izpustil, a je junija, teden dni po vrnitvi domov, umrl. Agencija s sedežem na Kitajskem je po študentovi smrti sporočila, da v Severno Korejo ne bo več vozila ljudi z ameriškim potnim listom, piše BBC.

Preklican potni list

"Pravkar so nas obvestili, da ameriška vlada ne bo več dovolila ameriškim državljanom vstopa v Severno Korejo. Pričakujemo, da bo ukrep začel veljati v 30 dneh po 27. juliju. Po tem obdobju bodo ameriške oblasti vsakemu ameriškemu državljanu, ki bo potoval v Severno Korejo, preklicale potni list," so sporočili pri agenciji Young Pioneer Tours. Agencijo je o napovedani potezi ZDA obvestilo švedsko veleposlaništvo, ki skrbi za ameriške posle v Severni Koreji.

V Severni Koreji naj bi bili zaprti trije ameriški državljani

Omenjeno veleposlaništvo tudi preverja, koliko ameriških državljanov je trenutno zaprtih v Severni Koreji. Po poročanju medjev naj bi šlo za tri ljudi - 62-letnega Kim Dong Čula, naturaliziranega Američana, rojenega v Južni Koreji, korejsko-ameriškega profesorja Kim Sang Duka (imenovanega tudi Tony Kim) in Kim Hak Songa, ki je delal na univerzi v Pjongjangu.

Uradni Washington trditev o prepovedi vstopa za ameriške državljane ni potrdil.

Severna Koreja sicer dovoljuje obiske tujih državljanov, a pod strogimi pogoji in nadzorom.

A. P. J.