Washington v pričakovanju shoda rasistov in nasprotnikov na obletnico Charlottesvilla

Trump letos še pred shodi obsodil rasizem

12. avgust 2018 ob 21:20,

zadnji poseg: 12. avgust 2018 ob 21:25

Washington,Charlottesville - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na obletnico nasilnih shodov rasistov in njihovih nasprotnikov v mestu Charlottesville, kjer je beli supremacist do smrti povozil protiprotestnico, se začenjajo shodi v Washingtonu.

Neonacisti, Ku Klux Klan in beli supremacisti gibanja "alt-right", ki si delijo idejo rasne večvrednosti belcev, načrtujejo shod "Združimo desnico 2" z okoli 400 udeleženci na trgu Lafayette nasproti Bele hiše. Dovoljenje za proteste na istem trgu je pridobila tudi protirasistična skupina Answer Coalition. Pričakujejo še najmanj trikrat več udeležencev, poroča New York Times.

Mestne oblasti so v pričakovanju morebitne ponovitve nasilja uvedle ostre varnostne ukrepe. Na trgu so tako postavili barikade, s katerimi nameravajo razmejiti obe skupini. Prepovedano je nošenje orožja, na kar ljudi opozarjajo plakati na uličnih svetilkah. Že od dopoldneva je mesto polno policistov. Vodja policije je na predhodnem sestanku s predstavniki obeh skupin jasno povedal, da ne bodo tolerirali nikakršnega nasilja.

Preko dneva se je po Washingtonu zbralo več protirasističnih skupin, med njimi tudi pripadniki gibanja Črna življenja štejejo (Black Lives Matter). Prevozno podjetje Uber in številne washingtonske restavracije so medtem svojim zaposlenim sporočili, da imajo pravico zavrniti "bele nacionaliste", Twitter pa je umaknil več uporabniških računov, povezanih s šovinistično skupino Ponosni fantje (Pround Boys), je poročal Huffington Post.

V Charlottesvillu poklon Heather Hayer

Demonstracije protirasističnih skupin so v Charlottesvillu potekale že v soboto. Nekaj sto protestnikov proti rasizmu, med njimi tudi študentov in gibanja Antifa, se je zbralo v mestnem središču in se poklonilo žrtvi nasilja Heather Hayer, ki je v starosti 32 let umrla na lanskih shodih, ko je v množico ljudi z avtomobilom zapeljal 20-letni beli supremacist James Fields.

Sobotni protesti so minili mirno in predvsem v izogibanju konfliktov, čeprav so nekateri protestniki obsodili navzočnost protiizgredne policije. Oblasti Charlottesvilla so pred demonstracijami močno okrepile varnostne ukrepe in razglasile izredne razmere, v sklopu katerih so prepovedali posedovanje določenih predmetov. Tako so denimo prijeli moškega, ki je oborožen z ročno pištolo, spravljeno v toku, vstopil v trgovino in kupil britvice. Aretirali so ga, ko kupljenih britvic ni želel odnesti v svoje vozilo.

Povod za lanski shod kip poveljnika konfederacije

Na lanskem shodu v Charlottesvillu so se privrženci rasističnih organizacij z baklami, nacističnimi simboli in zastavami zbrali zaradi nasprotovanja odstranitvi kipa Roberta E. Leeja, poveljnika vojske konfederacije, ki je zagovarjala sužnjelastništvo. Sočasno so se takrat v mestu zbrali tudi njihovi nasprotniki. V središču mesta so izbruhnili množični pretepi med skupinama, večkrat je morala posredovati policija.

Lansko dogajanje po shodih je zaznamovala molčečnost predsednika Donalda Trumpa. Sprva je dejal, da so bili v obeh skupinah "tudi dobri ljudje", nato pa šele po plazu kritik javnosti vendarle obsodil rasizem. Letos je že dan pred obletnico obsodil vse oblike rasizma. "Izgredi v Charlottesvillu pred letom dni so imeli za posledico nesmiselno smrt in delitve," je na Twitterju zapisal Trump. "Združiti se moramo kot narod. Obsojam vse oblike rasizma in nasilja. Mir vsem Američanom," je tvitnil.

Trump znova obsodil protest temnopoltih igralcev

Trump je sicer na Twitterju znova napadel poklicne nogometaše Lige NHL, ki so v četrtek na tekmah predsezone izražali protest med igranjem ameriške himne, čeprav so jim lastniki klubov to prepovedali. Predsednik ZDA je iz New Jerseyja, kamor se je umaknil zaradi obnove Bele hiše, tvitnil, da igralci sploh ne vedo, zakaj protestirajo. Igralci sicer protestirajo zaradi nadaljevanja čezmernega policijskega nasilja nad temnopoltimi v ZDA, čezmernega zapiranja temnopoltih, družbenih neenakosti in rasizma.

Prvih pet fotografij v galeriji je z današnjih shodov v Washingtonu, zadnje tri pa z včerajšnjega shoda v Charlottesvillu.

J. R.