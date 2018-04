Washington zaostruje trgovinski spor s Pekingom

Obe državi želita biti v vrhu tehnološkega razvoja

29. april 2018 ob 09:31

Washington/Peking - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Medtem ko je bila pozornost svetovne javnosti te dni usmerjena v pomiritev napetosti na Korejskem polotoku, se je v senci tega dogajanja vnovič zelo zaostril ameriško-kitajski trgovinski spor.

V Washingtonu napovedujejo bistveno omejitev kitajskih naložb in nove ukrepe proti kitajskim podjetjem, ki jih obtožujejo kraje ameriške tehnologije in intelektualne lastnine. V Pekingu pa pripravljajo nov sveženj ukrepov, s katerimi bodo omejili uvoz ameriških izdelkov.

Prihodnji četrtek bo v Peking dopotoval ameriški sekretar za trgovino Steve Mnuchin skupaj s tremi člani Trumpovega štaba, ki sodijo med najhujše ameriške trgovinske jastrebe. Ameriški sekretar za trgovino sicer meni, da je potrebno spor umiriti.

Huawei se umika iz ZDA

Kljub temu je Trumpova administracija v zadnjem času bistveno zaostrila pritisk na Kitajsko. Ameriškim podjetjem so zaradi prepovedanega izvoza v Iran za sedem let prepovedali prodajo kakšnih koli izdelkov največjemu kitajskemu telekomunikacijskemu podjetju ZTE. Tretji največji svetovni proizvajalec pametnih telefonov Huawei se umika z ameriškega tržišča, proti njemu pa poteka tudi preiskava zaradi domnevne kraje ameriške intelektualne lastnine.

Ker obstaja možnost, da bodo ZDA prepovedale prodajo ameriških izdelkov tudi temu kitajskemu podjetju, v Huaweiu pospešeno razvijajo svojo različico androidnega sistema, ki bo pogajal njihove pametne telefone. Kitajska je namreč hudo odvisna od uvoza čipov in polprevodnikov iz ZDA - od tam jih uvozijo kar četrtin, in če bo Kutajski uspelo razviti zadovoljive izdelke, to na dolgi rok pomeni hudo krizo tudi za ameriška podjetja.

V bistvu pri sedanjem merjenju moči ne gre toliko za trgovinski spor kot za to, katera od obeh držav bo v vrhu svetovnega tehnološkega razvoja v prihodnjih letih. Sedanji ameriški ukrepi so namreč usmerjeni predvsem v to, da bi kitajskim podjetjem preprečili, da bi vodila v razvoju najpomembnejših visokih tehnologij, posebno mobilne tehnologije zadnje generacije G5, ki bo osnova za velik del inovacij.

Uroš Lipušček