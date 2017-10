Weinstein povod za razkritja žensk o spolnem nadlegovanju, tudi v Evropskem parlamentu

Tijani: Tudi če je primer le eden, je preveč

24. oktober 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 24. oktober 2017 ob 08:46

Strasbourg,London - MMC RTV SLO

Po škandalu z ameriškim filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom so se opogumile številne ženske in spregovorile o spolnem nadlegovanju, ki so ga bile deležne, tudi v Evropskem parlamentu.

Na začetku meseca so hollywoodske igralke začele razkrivati dejanja ameriškega producenta Weinsteina. Od tedaj so se ženske po vsem svetu opogumile in so na družbenih omrežjih pod oznako #MeToo (tudi jaz, op., a.) delile svoje izkušnje. V javnost so prišli celo očitki o spolnem nadlegovanju v Evropskem parlamentu. Evropski poslanci so izrazili ogorčenje ob razkritjih, da je bilo najmanj deset žensk v parlamentu žrtev spolnega nadlegovanja, poroča STA. Hkrati so se zavzeli, da zadevi pridejo do dna. O tem je prvi pisal britanski Sunday Times. Po navedbah naj bi več poslancev na različne načine nadlegovalo zaposlene ženske.

V enem od primerov naj bi se poslanec celo samozadovoljeval pred mlado asistentko, nekatere druge asistentke in zaposlene v parlamentu pa so med drugim spregovorile o otipavanju in neprimernih sporočilih SMS. Sunday Times je poimensko omenil le Yvesa Cocheta iz skupine Zelenih. 71-letni Francoz je 25-letni sodelavki poslanskega kolega poslal SMS z neprimerno vsebino. Kot dodaja britanski časnik, identitet drugih poslancev, ki jim očitajo spolno nadlegovanje, žrtve zaradi strahu za svojo kariero niso želele razkriti.

Na afero je ob začetku štiridnevnega plenarnega zasedanja parlamenta v Strasbourgu opozorila sopredsednica skupine Zelenih Ska Keller. Na predlog Nemke so razpravo o tej temi uvrstili tudi na dnevni red zasedanja. "Tudi če je primer samo eden, je preveč," je bil odločen predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. O nadlegovanju v Evropskem parlamentu piše tudi spletni medij Politico. V njegovi rubriki Brussels Playboook je svoje zgodbe o spolnem nadlegovanju in zlorabah v Bruslju in Strasbourgu doslej zaupalo 57 žensk in dva moška. Med očitki so pogodba o zaposlitvi v zameno za spolne odnose, prošnja zaposleni, naj za svojega šefa poslanca najame prostitutke ter o moških, ki so jih ustrahovali in potem poslali na plačan dopust.

Spregovorile britanske poslanke

Vse več političark je javno spregovorilo o svojih izkušnjah. Poslanke v britanskem parlamentu Jess Phillips in Mary Creagh iz laburistične stranke ter Theresa Villers in Anne Jenkin iz konservativne stranke so delile osebne izkušnje, kako so bile napadene oziroma izpostavljene spolnemu nadlegovanju. Spregovorile so z namenom, da bi spodbudile tudi druge žrtve, da spregovorijo, oziroma solidarno do vseh, ki so spregovorile v gibanju #MeToo, piše Guardian.

Phillipsova je dejala, da jo je napadel šef, ko je bila stara dobrih 20 let. Še preden je postala poslanka, se je zbudila na kavču, medtem pa ji je omenjeni šef skušal odpeti pas in sleči hlače: "Od strahu sem bila povsem paralizirana. Bil je veliko starejši od mene. Morda 25 let." Nekdo jih je pomagal in ga odstranil, naslednji dan pa je šla normalno na delo. "Večina žensk, ko pomisli za nazaj, si verjetno reče, da si želi, da bi povedalo policiji. Ampak glede na to, da vem, kakšna je situacija pri tem, dvomim, da bi policija lahko kaj storila," in ob tem dodala, da je spregovorila zaradi žensk, ki "nimajo moči, da bi to naredile".

Villersova je povedala, da sicer nikoli ni bila žrtev resnega nadlegovanja, vendar je dejala, da se je ob koncu 90. let na dogodku, ko je bila kandidatka na evropskih volitvah, morala braniti pred rokami enega izmed organizatorjev. Jenkinova, ki se prizadeva za povečanje števila poslank, je dejala, da so jo v 70., ko je v parlamentu delala kot tajnica in je bila stara dobrih 20 let, nenehno nadlegovali. Bila je žrtev fizičnega nasilja, predvsem pa nenehnega verbalnega nadlegovanja: "Takšne stvari na ljudi različno vplivajo. O tem nisem razmišljala 40 let. Nisem razburjena zaradi tega, le upam, da to ni danes nekaj vsakdanjega."

Weistein pomočnici plačal za molk

Medtem je nekdanja pomočnica Weinsteina Zelda Perkins razkrila, da so ji, potem ko je leta 1998 filmskega mogotca obtožila spolnega nadlegovanja, plačali 140.000 evrov za molk, piše BBC. Perkinsonova je dejala, da je prijavila Weinsteina, potem ko ji je sodelavka dejala, da je nadlegoval tudi njo. Vsaka je nato prejela po 140.000 evrov za molk, hkrati pa sta morali tudi podpisati dogovor, ki jima prepoveduje razpravljanje o obtožbah. "Želim javno povedati, kakšen dogovor sem podpisala. Če noben ne spregovori, se ne bo razpravljalo o teh nezaslišanih dogovorih in prisili, pod katero so žrtve," je dejala za Financial Times, čeprav bi bila s tem razkritjem lahko dolžna povrniti vsoto, ki jo je dobila. Weinstein jo je po navedbah pozval, naj ga masira, ko sta bila sama v hotelskih sobah. Večkrat jo je skušal spraviti v posteljo. Njeno pričevanje je podobno številnim hollywoodskim igralkam.

Škandalu z Weinsteinom so sledila številna druga razkritja primerov spolnega nsilja. #MeToo je postal pravo gibanje žensk, ki so bile žrtve takih dejanj. Številne igralke in druge znane osebe so pozvale ženske, naj delijo svoje zgodbe. Ena izmed najglasnejših je bila igralka Alyssa Milano, njenemu tvitu pa je odgovorilo kar 68.000 ljudi. Na družbenih omrežjih v ZDA, Evropi in na Bližnjem vzhodu je bilo več kot milijon zapisov ključnika #MeToo, piše Guardian."Gre za veliko več kot le Harveyja Weinsteina. #MeToo predstavlja to, kar se je zgodilo skoraj vsaki ženski, ki jo poznate. Moramo poskrbeti, da to ne bo le zgodba, ki se je zgodila enkrat, zato ker je pač ta oseba pošast. Moramo vedeti, da se to dogaja vsem ženskam v vsaki državia," je pristavila aktivistka za pravice žensk Caroline Criado-Perez.

