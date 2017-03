Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Večina novih okužb v Evropi je bila v državah, v katerih je delež precepljenosti proti ošpicam padel pod 95 odstotkov, kar pa je potreben delež cepljenih, da se zaščiti celotno prebivalstvo. Foto: Reuters Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se je število okužb z ošpicami precej povečalo. Foto: Reuters Sorodne novice Je strah pred cepljenjem lahko nevaren za javno zdravje? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

WHO: V Evropi zaradi zmanjšanja števila cepljenj možnost izbruha ošpic

Problema nasprotovanje cepljenju in revščina

29. marec 2017 ob 12:44

Ženeva - MMC RTV SLO/STA

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v torek izdala svarilo pred izbruhom ošpic v državah, kjer se je zmanjšalo število cepljenj. Po Evropi je bilo januarja ugotovljenih več kot 500 primerov te zelo nalezljive bolezni.

"Z vztrajnim napredovanjem na poti do izkoreninjenja v zadnjih dveh letih je predvsem zaskrbljujoče, da se število primerov obolenj za ošpicami v Evropi povečuje," je sporočila območna direktorica WHO-ja za Evropo Zsuzsanna Jakab. Kot je dodala, je zaradi današnjega načina potovanja in pretoka ljudi ogroženo večje število ljudi in držav.

Zelo nalezljiva bolezen, ki jo spremljajo vročina, prehlad in srbeči izpuščaji, je še vedno eden od glavnih vzrokov za smrt mlajših otrok. Pri nosečnicah lahko vodi v splav. Virus se širi s kašljem, kihanjem in fizičnim stikom z okuženimi.

Med najbolj ogroženimi Francija, Nemčija, Italija, Ukrajina...

Trenutno so najbolj ogrožene države Francija, Nemčija, Italija, Romunija, Poljska, Švica in Ukrajina. 474 od 559 primerov je bilo namreč zabeleženih v teh državah, v katerih je delež precepljenosti proti ošpicam padel pod 95 odstotkov, kar pa je potreben delež cepljenih, da se zaščiti celotno prebivalstvo.

Začasna ocena števila obolenj februarja nakazuje na to, da se je število okužb precej povečalo, opozarja WHO.

Potrebno doseči ustrezno raven imunizacije

Zsuzsanna Jakab iz WHO-ja je pozvala vse države, naj se lotijo vseh potrebnih ukrepov, da zaustavijo širjenje bolezni prek svojih meja. "Izbruhi se bodo nadaljevali v Evropi in drugod, dokler države ne bodo dosegle ravni imunizacije, potrebne za zaščito prebivalstva," je dodala.

Največji izbruh so zaznali v Italiji in Romuniji. V Italiji se je letos število okužb potrojilo, predvsem ker starši niso cepili svojih otrok. Bojijo se namreč, da so cepljenja proti različnim boleznim povezana z avtizmom, čeprav, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, več pomembnih študij to zavrača.

V Romuniji je zaradi izbruha ošpic umrlo že 17 otrok, od septembra lani pa se jih je okužilo več tisoč. Med drugim sta razloga za to tako imenovano gibanje proti cepljenju in revščina. V revnih državah namreč veliko ljudi nima dostopa do cepiva, ki stane približno en evro, pri WHO-ju pa so opozorili, da je tveganje v premožnejših državah, kjer so skeptični do cepiv, za otroke večje.

B. V.