Woodward obremenil Trumpa, ta pa ga označuje kot "operativca demokratov"

Knjiga "Strah: Trump v Beli hiši" bo izšla 11. septembra

5. september 2018 ob 17:43

Washington - MMC RTV SLO, STA

Znani ameriški novinar Bob Woodward bo prihodnji teden izdal knjigo o delu v Beli hiši pod vodstvom predsednika ZDA Donalda Trumpa. Woodward piše, da gre za "norišnico", Trump pa njegove zapise označuje za "izmišljene zgodbe" in za "prevaro javnosti".

Woodward, novinar Washington Posta, naj bi knjigo napisal na podlagi številnih pogovorov z viri v Beli hiši, ki pa jih ne razkriva. Čeprav ne razkriva nič posebno novega, pa dodaja svoj kamenček v mozaiku opisa delovanja administracije predsednika Trumpa in povečuje politični pritisk nanj in na republikansko stranko.

Posebno težo nosi, ker jo je napisal veteran afere Watergate, v kateri je skupaj s kolegom Carlom Bernsteinom povzročil padec predsednika Richarda Nixona v 70. letih prejšnjega stoletja. Napisal je knjige o že osmih predsednikih, tudi o prejšnjem Baracku Obami in njegovem predhodniku Georgu W. Bushu. Knjiga z naslovom Strah: Trump v Beli hiši ima 448 strani, izšla pa bo 11. septembra. Že zdaj pa je Washington Post objavil posamezne izvlečke.

Trump: Woodward je operativec demokratov

V Beli hiši so se že odzvali, da so Woodwardovi opisi dogajanj v Beli hiši "izmišljene zgodbice", Trump pa je Woodwarda opisal kot "operativca demokratov". Sam ga je sicer še leta 2013 hvalil zaradi njegovega opisa Obame. Woodward sicer Trumpovo Belo hišo opisuje kot "norišnico", predsednikovi pomočniki pa da se zaradi njegove impulzivnosti, izbruhov jeze in preganjavice počutijo, kot da vseskozi hodijo po robu prepada.

Mattis in Cohn naj bi Trumpu jemala dokumente z mize

Obrambni sekretar James Mattis in zdaj že nekdanji gospodarski svetovalec Gary Cohn naj bi Trumpu celo jemala dokumente z mize, da ne bi uničil svetovnega trgovinskega sistema, spodkopal nacionalne varnosti in zanetil kake vojne. Cohn naj bi tako Trumpu z mize ukradel dokument, s katerim bi predsednik, če bi ga podpisal, ukinil trgovinski sporazum z Južno Korejo, s tem pa bi ukinil tudi pomembne varnostne dogovore. Mattis naj bi mu moral tudi podrobno pojasnjevati, zakaj morajo ameriški vojaki v Južni Koreji ostati. Zatem pa naj bi svojim kolegom dejal, da ima Trump zmožnost dojemanja zunanje politike "kot šolar v petem ali šestem razredu" oz. kot deset- ali enajstletni otrok.

Trump zahteval likvidacijo Asada?

Woodward tudi opisuje, da je Trump aprila lani po kemičnem napadu v Siriji, za katerega so okrivili sirskega voditelja Bašarja Al Asada, poklical Pentagon in zahteval, da se Asada likvidira. "Ubijmo ga. Pojdimo tja. Pobijmo jih, na veliko," naj bi dejal Trump. Mattis se je strinjal, da je treba nekaj narediti, a se je odločil za "zmernejši odgovor" – zračni napad. Mattis je že zanikal, da bi izjavil kaj takega o predsedniku. Poudaril je, da Woodwardovi anonimni viri očitno niso kredibilni.

Sessions "umsko zaostal", Priebus "mala podgana"?

Postov novinar navaja tudi, da Trump redno žali in ponižuje svoje ključne sodelavce, kar se tudi sicer pogosto javno pokaže v njegovih tvitih. Pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa je na primer označil za "umsko zaostalega" in "neumnega južnjaka", za nekdanjega vodjo kabineta Reincea Priebusa pa je dejal, da je "kot mala podgana". Ministru za trgovino, 80-letnemu Wilburju Rossu, ki ga je sicer sam izbral na položaj, pa je dejal: "Ne zaupam ti. Tvoja najboljša leta so že mimo."

Kelly domnevno: Smo v norišnici

Po drugi strani pa so tudi Trumpovi sodelavci v zasebnih pogovorih enako "neizprosni". Zdajšnji vodja kabineta John Kelly naj bi tako Trumpa opisal kot neuravnovešenega in idiota. "Nobenega smisla nima, da se ga prepričuje o čemer koli. Popolnoma je iztiril. Smo v norišnici," naj bi dejal Kelly. Tudi on pa je medtem že zanikal, da bi kadar koli izrekel kaj takega, čeprav so tudi drugi že poročali, da je imel brutalne izjave glede predsednika.

A. V.