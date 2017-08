Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 13 glasov Ocenite to novico! Policija dogodka po poročanju medijev ne obravnava kot teroristični napad. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z avtomobilom zapeljal v picerijo in ubil deklico

Policija dogodek preiskuje

14. avgust 2017 ob 23:03,

zadnji poseg: 15. avgust 2017 ob 09:33

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V kraju Sept-Sorts vzhodno od Pariza je na teraso picerije zapeljal 32-letnik. Pri tem je umrla 13-letna deklica, 12 ljudi je ranjenih, štirje huje. Policija dogodka ne obravnava kot teroristični napad.

Voznik avtomobila znamke BMW je bil francoski državljan in ni imel policijske kartoteke. Čeprav naj bi v lokal zapeljal namerno, policija dogodka ne obravnava kot teroristični napad. Moški je pred dnevi skušal narediti samomor, ob aretaciji pa je policistom dejal, da ima v vozilu orožje.

V Franciji so se sicer v preteklosti že zgodili teroristični napadi, v katerih so napadalci kot orožje uporabili vozila. Prejšnji teden je voznik zapeljal vozilo v skupino vojakov v Parizu in jih šest ranil. Še vedno pa ostaja živ na tragedijo v Nici, ko je lani na dan državnosti voznik s tovornjakom zapeljal med pešce in jih 84 ubil.

A. K. K., A. P. J.