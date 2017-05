Z izsiljevalski virusi napadli v 74 državah; našteli 45.000 napadov

Tarče obsežnega kibernetskega napada so številna podjetja in ustanove

12. maj 2017 ob 19:14,

zadnji poseg: 12. maj 2017 ob 22:10

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Iz številnih držav po svetu poročajo o kibernetskih napadih z izsiljevalskim virusom. V Angliji so prizadete bolnišnice, ki so bile prisiljene zavračati bolnike in preklicati naročene preglede.

Iz britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) so sporočili, da je kibernetski napad prizadel 16 ustanov, a da te niso specifične tarče. V napadu so hekerji uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop zahteva odkupnino 300 ameriških dolarjev v virtualni valuti bitcoin, poroča britanski BBC.

Bolnišnice po Angliji so sporočile, da jim je napad povzročil hude probleme, javnost na prizadetih območjih pa so pozvale, naj poiščejo zdravstveno pomoč le v nujnih primerih.

Novinar časopisa Health Service Journal je poročal, da je napad prizadel sisteme za rentgensko slikanje, rezultate patoloških testov, telefonske sisteme in sisteme osebnih podatkov bolnikov in podatkov o njihovih stikih v bolnišnici. Izsiljevalski virus naj ne ne bi prodrl do podatkov o bolnikih, nejasno pa je, ali je napad vplival na obravnavo nujnih primerov, poroča Reuters.

Sistem naj ne bi bil izrecna tarča

Računalniški oddelek NHS-ja NHS Digital je sporočil, da je preiskava v zgodnji fazi, a da menijo, da gre za virus Wanna Decryptor. NHS naj torej ne bi bil izrecna tarča virusa, ki naj bi prizadel organizacije v različnih sektorjih.

Nacionalni center za kibernetsko varnost, del britanske obveščevalne službe GCHQ, je sporočil, da pri preiskavi napada sodelujejo z NHS Digital in policijo. "Trenutno nimamo dokazov, da so prišli do podatkov bolnikov," so zapisali, ima pa osebje težave z dostopom do teh podatkov.

Britanska premierka Theresa May je zvečer potrdila, da gre za napad mednarodnih razsežnosti. Dejala je tudi, da za zdaj ni dokazov, da bi bili ogroženi podatki bolnikov. Opozicijski laburisti pa so sporočili, da napad kaže, da mora biti kibernetska varnost v središču vladnih politik.

Napadi tudi drugod po svetu

Tarče obsežnega kibernetskega napada so številna podjetja in ustanove v več državah po svetu. O okuženih računalnikih med drugim poročajo iz ZDA, Velike Britanije, Kitajske, Španije in Rusije in številnih drugih držav. Strokovnjak za kibernetsko varnost Costin Raiu, ki je spremljal napade, je na Twitterju zapisal, da je zasledil 45.000 napadov s programsko opremo z imenom WannaCry v 74 državah.

"To je tako obsežen kibernetski napad na ustanove po Evropi, kakršnega še nisem videl," pa o tem povedal strokovnjak za varnost Kevin Beaumont. Strokovnjaki, ki so spremljali napad, so dogajanje povezali s skupino The Shadow Brokers, poroča BBC.

V Španiji so hekerji napadli tudi telekomunikacijskega velikana Telefonica. S španskega ministrstva za energetiko so sporočili, da imajo "potrditev različnih kibernetskih napadov na španska podjetja". Napad je vplival na delovanje računalnikov nekaterih zaposlenih, medtem ko omrežje in storitve nista bila prizadeta. Prav tako napad ni prizadel strank podjetij, so že zapisali. Telefonica je ugasnila vse svoje računalnike na sedežu v Madridu, potem ko so napadli več sto njihovih računalnikov, je sporočil vir v podjetju, še poroča AFP.

V Italiji je eden od spletnih uporabnikov objavil fotografijo univerzitetne predavalnice, v kateri so vsi računalniki zaklenjeni z isto programsko opremo. O napadih poročajo tudi iz Rusije, Vietnama, Kazahstana, Tajvana in Portugalske, vendar pa ni znano, ali so napadi povezani.

