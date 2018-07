Z novo zakonodajo pod vprašajem neodvisnost sodstva na Poljskem

Evropska komisija sprožila pravni postopek proti Poljski

3. julij 2018 ob 09:45

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Na Poljskem je začela veljati nova upokojitvena starost za vrhovne sodnike, ki so jo sprejeli z zakonom v okviru sporne pravosodne reforme. Po oceni kritikov zakonodaja pod vprašaj postavlja neodvisnost sodne veje oblasti, zaradi česar je že posredovala Evropska komisija.

Upokojitveno starost so po novem znižali s 70 na 65 let, kar pomeni, da bo 27 od 72 poljskih vrhovnih sodnikov, tudi predsednica vrhovnega sodišča, moralo v pokoj. Zakon naprej določa še to, da lahko sodniki izrazijo željo, da jim predsednik Andrzej Duda podaljša mandat za tri leta z možnostjo enkratne obnovitve. Za takšno odločitev predsednika niso opredeljena nobena merila in v zvezi z njo ni mogoča sodna presoja.

Varšava ima mesec dni za odgovor

Evropska komisija je zaradi sporne reforme poljskega vrhovnega sodišča v ponedeljek sprožila pravni postopek proti Poljski. Varšava ima en mesec časa za odgovor na uradni opomin, ki ji ga je komisija poslala. Sledi drugi opomin ali obrazloženo mnenje. Če ni ustreznega odziva, je naslednji korak Sodišče EU-ja. Na Komisiji so ob tem poudarili, da si prizadevajo za nadaljevanje dialoga o vladavini prava z Varšavo. "To ostaja prednostni kanal za reševanje sistemske grožnje vladavini prava na Poljskem," so zapisali.

Evropska komisija je v primeru Poljske decembra lani zaradi spornih reform pravosodja predlagala tudi uporabo sedmega člena, ki je v bruseljskem žargonu zaradi možnosti skrajnega ukrepa odvzema glasovalnih pravic poznan kot "jedrska bomba".

K. Št.