Za Angelo Merkel islamistični terorizem največji izziv za Nemčijo

Stopila je v bran EU-ju

31. december 2016 ob 09:22,

zadnji poseg: 31. december 2016 ob 09:25

Berlin - MMC RTV SLO

Nemška kanclerka Angela Merkel je v novoletni poslanici dejala, da je islamistični terorizem največji izziv za Nemčijo, a da ostajajo "svobodna, razumevajoča in odprta" država.

Kanclerka je dejala, da je "ogabno", ko teroristična dejanja izvedejo ljudje, ki so iskali zaščito, poroča BBC. Pri tem je mislila na berlinski napad na božični sejem s tovornjakom 19. decembra, v katerem je umrlo 12 ljudi, glavni osumljenec pa je Anis Amri iz Tunizije, ki je v Nemčiji zaprosil za azil. Amrija je italijanska policija nekaj dni po napadu ubila na severu Italije.

Teroristom je Angela Merkel sporočila: "Vi ste morilci, polni sovraštva, a ne določate, kako živimo in kako hočemo živeti. Mi smo svobodni, razumevajoči in odprti." Po njenih besedah je bilo leto 2016 leto "hudih preizkušenj", dodala pa je, da je prepričana, da jih bo Nemčija prestala.

Nemčija je bila letos priča nekaj napadom, ki so jih izvedli prosilci za azil. Tako je najstniški prebežnik iz Afganistana na vlaku v Wuerzburgu s sekiro ranil pet ljudi, Sirec, čigar prošnjo za azil so oblasti zavrnile, pa se je razstrelil pred lokalom v Ansbachu, pri čemer je ranil 15 ljudi.

Več kot 900 napadov na prebežnike in centre

Ob tem so bili številni napadi na prebežnike in begunske centre. Urad nemške zvezne kriminalistične policije je po poročanju Deutsche Welleja sporočil, da je bilo letos do 27. decembra 921 prijavljenih napadov na begunske domove, od katerih naj bi jih imelo 857 skrajnodesničarsko ozadje.

Večina kaznivih dejanj je sicer povezanih s poškodovanjem lastnine, v več kot 150 primerih pa so bili napadeni prebežniki. Med napadi je bilo tudi 66 požigov. Napadov je sicer za okoli 10 odstotkov manj kot lani, a nekateri poslanci in poslanke so številke označili za "strah vzbujajoče visoke", poroča DW.

Merkel brani svojo politiko

Medtem pa so napadi prebežnikov sprožili kritike na račun politike sprejetja več kot milijon prebežnikov leta 2015. V novoletni poslanici pa je kanclerka dejala, da podobe iz uničenega Alepa na severu Sirije kažejo, kako "pomembno in pravilno" je bilo, da je Nemčija sprejela ljudi, ki bežijo od vojne.

"Vse to se odraža v naši demokraciji, vladavini prava in vrednotah. Te so nasprotne svetu terorizma, polnega sovraštva, in mi bomo dokazali, da smo močnejši. Skupaj smo močnejši. Naša država je močnejša," je dejala.

Vse več prebežnikov zapušča Nemčijo

Kot smo že poročali, pa je Nemčijo od začetka leta 2016 do novembra prostovoljno zapustilo okoli 55.000 prebežnikov. Nemški časopis Süddeutsche Zeitung navaja vladne podatke, ki kažejo, da se je večina ljudi vrnila v Albanijo, Srbijo, Irak, Kosovo, Afganistan in Iran. Leta 2015 je Nemčijo prostovoljno zapustilo 20.000 manj prebežnikov, ki niso upravičeni do azila ali so jim prošnjo zavrnili.

Ob tem so varnostni organi Nemčije sporočili, da so od januarja do novembra letos izgnali skoraj 23.800 ljudi, ki so jim oblasti zavrnile prošnjo za azil. Leta 2015 so izgnali skoraj 20.900 ljudi, ki jim je bila prošnja zavrnjena.

V bran tudi EU-ju

Ob tem je nemška kanclerka še obsodila "izkrivljanja", zaradi katerih naj bi ljudje verjeli, da EU in parlamentarna demokracija ne delujeta več. Kot je dejala, je EU "počasen in težaven", utrpel pa je udarec zaradi britanske odločitve za izstop. Unija bi se po besedah Angele Merkel morala osredotočiti na stvari, ki jih "resnično lahko opravi bolje kot nacionalne države".

Angela Merkel se bo prihodnje leto potegovala za četrti mandat na čelu nemške vlade. Volitve naj bi bile septembra.

B. V.