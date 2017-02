Za Kim Džong Nama je bil živčni plin usoden v 20 minutah

Po umoru zaprte dele terminala na letališču so znova odprli

26. februar 2017 ob 15:06

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO/STA

Kim Džong Nam je v napadu prejel zelo visoko količino smrtonosnega živčnega plina VX, zaradi katerega je v bolečinah umrl v približno 20 minutah, je sporočil malezijski minister za zdravstvo.

Ob tem je Subramaniam Sathasivam dodal, da ne bi učinkoval noben protistrup, četudi bi ga Kim Džong Nam prejel takoj po zastrupitvi, poroča BBC. Polbrat Kim Džong Una je umrl pred dvema tednoma na letališču v Kuala Lumpurju, potem ko sta ga dve ženski po obrazu poškropili z omenjenim strupom.

Ena izmed osumljenk, 25-letna Indonezijka Siti Aišah, je po navedbah indonezijskega veleposlanika prejela 90 dolarjev za sodelovanje v potegavščini. Prepričana naj bi namreč bila, da gre za potegavščino v okviru resničnostnega šova, po obrazu Kim Džong Nama pa naj bi razpršila olje za dojenčke. Podobno je izjavila tudi druga osumljenka, 29-letna Vietnamka Doan Ti Huong. Policija je v povezavi s smrtjo prijela še Malezijca in Severnega Korejca.

Celotno letališče spet odprto

Medtem je po dveh tednih po umoru terminal letališča v Kuala Lumpurju dobil zeleno luč za nadaljnje obratovanje. Natančen pregled letališča je pokazal, da ni nikjer sledi nevarne snovi. Oblasti so namreč po napadu zaprle dele terminala - kraj napada, stranišče, kjer sta si osumljenki umili roke, in pot do letališke zdravniške ambulante, da bi poiskala morebitne sledi strupa.

Živčni strup VX Združeni narodi uvrščajo med orožja za množično uničevanje in je prepovedan s konvencijo o kemičnem orožju.

