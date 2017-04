Za napad na avtobus Borussie prijeli enega osumljenca

Tekma bo danes ob 18.45

12. april 2017 ob 09:41,

zadnji poseg: 12. april 2017 ob 15:25

Dortmund - MMC RTV SLO/STA

Policija je v povezavi s torkovim napadom na moštveni avtobus dortmundske Borussie prijela islamista, ki ga sumijo, da stoji za napadom. Branilca Borussie Marca Bartro so že operirali.

Policisti so pri prijetem osumljencu in še eni osebi, ki jo prav tako sumijo vpletenosti v napad, preiskali stanovanje, je povedala predstavnica državnega tožilstva Frauke Köhler in dodala, da sicer še ne morejo potrditi, da gre za teroristični napad. Trenutno preiskujejo, ali bodo proti prijetemu osumljencu vložili zaporni nalog.

Köhlerjeva je pojasnila, da so bila tri eksplozivna sredstva obdana s kovinskimi konicami, ena izmed njih se je zarila v vzglavnik enega izmed sedežev na avtobusu. Eksplozivne naprave so imele doseg več kot 100 metrov. Ni pa še jasno, kako so se eksplozivna sredstva sprožila.

Na kraju napada so našli tri priznanja z istim besedilom. Iz njih sklepajo, da ima napad islamistično ozadje. V zapisih, ki so jih našli, med drugim zahtevajo, da nemška vojska iz Sirije umakne svoja vojaška letala tornado in da se zapre ameriško letalsko oporišče Ramstein.

Ponoči se je sicer na spletu pojavilo še eno priznanje, ki je napad povezalo z radikalnimi levičarji, vendar preiskovalci dvomijo o resničnosti tega zapisa.

Nogometaša operirali

V torkovem napadu na avtobus Borussie pred tekmo Borussie in Monaca je bil poleg Bartra ranjen tudi policist, ki je na motorju spremljal avtobus. Tekma je bila nato preložena na danes. Bartrovo stanje se je ponoči poslabšalo. Ugotovili so, da ima zlom zapestja, na roki pa številne rane od koščkov stekla. Borussia je na uradni strani zapisala, da so Bartro zgodaj zjutraj operirali.

"Bili smo v šoku, nihče ni pomislil na tekmo"

O napadu je prvi spregovoril vratar Roman Bürki. "Iz hotela smo se ob 19.15 odpravili proti stadionu. Ko smo zavili na glavno cesto, se je slišal glasen pok. Sedel sem v zadnjem delu avtobusa, tik zraven Bartre, ki so ga zadeli koščki stekla. Vsi smo se sklonili, kdor se je lahko, se je vrgel na tla. Nismo vedeli, ali bo še kakšna eksplozija. Ko so prišli policisti, smo se spet počutili varno. Bili smo v šoku, nihče ni več mislil na tekmo," je povedal Bürki.

Čeferin: Odločitev o preložitvi pravilna

Tekmo so ob 20.30 tudi uradno odpovedali in preložili na sredo ob 18.45. "Odločitev, da prestavimo tekmo, je bila pravilna. Najprej je treba misliti na varnost vseh vpletenih, navijačev, uradnih oseb in igralcev," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin in dodal, da je zelo pretresen nad dejanjem v Dortmundu.

R. K., A. Č.