Za Puigdemonta izdan priporni nalog, osem "njegovih" ministrov že v zaporu

Na zaslišanje v Madrid prišlo devet od 14 članov katalonske vlade

2. november 2017 ob 11:00,

zadnji poseg: 2. november 2017 ob 18:21

Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sodišče v Madridu je za odstavljenim katalonskim predsednikom vlade Carlesom Puigdemontom izdalo evropski priporni nalog, že pred tem pa osmerico katalonskih ministrov poslalo v zapor oziroma preiskovalni pripor.

Evropski nalog za prijetje in predajo je sodna odločba, ki jo ena izmed držav članic EU-ja izda in pošlje drugi državi članici zato, da osebo, ki je navedena v nalogu, primejo in izročijo državi, ki je nalog izdala. Organom pregona omogoča aretacijo osumljencev brez dolgotrajnih postopkov tradicionalnega izročanja.

Špansko tožilstvo je proti Puigdemontu, članom njegove vlade in članom razpuščenega katalonskega parlamenta v ponedeljek vložilo obtožnice, v katerih jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja naj bi jim grozilo do 30 let zapora. Puigdemont se je nato skupaj z nekaterimi člani vlade zatekel v Bruselj, kjer naj sicer ne bi nameraval zaprositi za azil. A zdaj mu grozi, da ga bodo belgijske oblasti aretirale in izročile Španiji.

Na zaslišanje prišlo devet ministrov

Obtoženi člani Puigdemontove vlade so se morali v četrtek zglasiti na višjem sodišču v Madridu. Večina oziroma deveterica se je odzvala pozivu, peterice na čelu s Puigdemontom pa pričakovano ni bilo. Med tistimi, ki so prišli na sodišče, je odstavljeni podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras. Prišla je tudi odstavljena ministrica za javno upravo Meritxell Borras, ki je skupaj s Puigdemontom in nekaterimi drugimi ministri odšla v Bruselj, pa tudi nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell.

Tožilec je od sodišča zahteval, da v preiskovalni pripor pošlje osem od devetih katalonskih ministrov in sodnica Carmen Lamela mu je tudi ugodila. Ministri so obtoženi upora in zlorabe javnih sredstev. Le eden od njih, nekdanji minister za odnose s podjetji Santi Vila, ima pravico do plačila varščine v zameno za izhod iz pripora. Sodišče je prošnji ugodilo.

Pred sodiščem se je po poročanju Guardiana zbralo nekaj podpornikov katalonske neodvisnosti, ki so vzklikali: "Svoboda!" in "Ni nas strah!" Na drugi strani ceste pa je množica privržencev enotne Španije vzklikala: "Strahopetci." in "V zapor."

Bekaert: "Vzdušje ni pravo"

Medtem pa se je v Puigdemontovem imenu javil njegov belgijski odvetnik Paul Bekaert, ki je dejal, da bo odstavljeni predsednik katalonske vlade "sodeloval tako s španskim kot z belgijskim pravosodjem". Bekaert je dodal, da njegov varovanec ni prišel na zaslišanje, ker "vzdušje ni pravo, zato je bolje imeti nekaj distance". V torek je Belgijec izjavil, da se Puigdemont še ne bo vrnil v Španijo, saj obstaja velika verjetnost, da bi ga tam pridržali. Predlagal je, da ga zaslišijo v Bruslju.

Škotski poslanci, ki zagovarjajo neodvisnost, so v škotskem parlamentu predstavili predlog, v katerem pozivajo k mednarodnemu priznanju enostranske razglasitve neodvisnosti Katalonije. Predlog v škotskem parlamentu je podpisalo 21 od 63 poslancev vladajoče Škotske nacionalne stranke. Podpisal ga je tudi en poslanec Zelenih, več podpore pa verjetno ne bo dobil. Da bi o njem razpravljal parlament, bi moral dobiti podporo treh strank.



Deklaracija o samostojnosti Katalonije razveljavljena

Špansko ustavno sodišče je v torek razveljavilo deklaracijo o samostojnosti Katalonije, predstavnike katalonskega parlamenta pa opozorilo, da morajo ustaviti vsako pobudo, ki bi se nanašala na izvajanje deklaracije. "Katalonska kriza" se je poglobila po referendumu o neodvisnosti Katalonije od Španije, ki se ga je 1. oktobra udeležilo 43 odstotkov volilnih upravičencev. Devetdeset odstotkov jih je glasovalo za samostojnost. A španske oblasti referenduma ne priznavajo, zato so po izglasovani deklaraciji o samostojnosti Katalonije razpustile katalonski parlament in uvedle neposredni nadzor nad Katalonijo, za 21. december pa razpisale predčasne volitve v "uporniški" regiji na severovzhodu Španije.

A. P. J., A. V.