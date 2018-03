(Začasna) sodna zmaga Todorića na zagrebškem sodišču

Todorić v Londonu nasprotuje izročitvi Hrvaški

7. marec 2018 ob 15:12

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zagrebško sodišče je ugodilo pritožbi dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića in preostalih 14 osumljencev, ki so se pritožili zaradi začasne zamrznitve njihovega premoženja.

Preiskovalni sodnik bo moral tako znova odločati o zahtevi izredne uprave koncerna za začasno zamrznitev premoženja osumljencev.

Osumljenci naj bi oškodovali Agrokor za najmanj 213 milijonov evrov

Izredna uprava koncerna na čelu z nekdanjim izrednim pooblaščencem Antejem Ramljakom je lani zahtevala zamrznitev premoženja vseh 15 obtožencev v aferi Agrokor, da bi zagotovili izplačilo škode, ki je nastala v času Todorićevega vodenja koncerna. Osumljence bremenijo, da naj bi s finančnimi malverzacijami oškodovali koncern Agrokor za najmanj 1,6 milijarde kun (213 milijonov evrov).

Premoženje zamrznjeno decembra lani

Preiskovalni sodnik je konec decembra lani osumljencem blokiral račune v bankah in zamrznil njihove delnice in obveznice, pa tudi prepovedal prodajo ali bremenitev njihovih nepremičnin na Hrvaškem. Predtem so novembra lani blokirali premoženje Todorića, ki v Londonu čaka na odločitev britanskega sodišča o izročitvi Hrvaški.

Sodišče: Bistvene kršitve kazenskega postopka

Zunajrazpravni senat županijskega sodišča v Zagrebu je v torek objavil, da se je zgodila pri odločitvi o zamrznitvi premoženja osumljencem bistvena kršitev kazenskega postopka in da so primer vrnili preiskovalnemu sodniku v vnovično odločanje. Med drugim so pojasnili, da je samo Todorić osumljen za pridobitev protipravne koristi, ne pa tudi preostali osumljenci.

Odločitev sodišča ne pomeni, da so odblokirali premoženje osumljencem, ker gre za nepravnomočno odločitev, a je pojasnitev zunajrazpravnega sveta odprla vprašanje, ali so zahtevani ukrepi pravno utemeljeni, ker niso bili uveljavljeni na ustrezen način, piše Jutarnji list. Kot so pojasnili, so premoženje zamrznili tudi hčerki Ivice Todorića, Ivi Balent, čeprav ni med osumljenci, a je preiskovalni sodnik kot premoženje Ivice Todorića zamrznil celotno družinsko vilo Todorićevih, čeprav je Balentova lastnica četrtine Kulmerjevih dvorov.

Sodišče v Londonu naj bi o izročitvi Todorića Hrvaški predvidoma odločalo aprila.

A. V.