Začasni armenski premier ob novih protestih predlaga predčasne volitve

Nikol Pašinjan za novega premierja predlaga sebe

Kljub ponedeljkovemu odstopu armenskega premierja se je na ulicah znova zbralo več 10.000 protestnikov. Začasni armenski premier Karen Karapetjan predlaga predčasne volitve, h katerim je pozvala že opozicija.



Karapetjan, ki začasno vodi vlado po odhodu premierja Serža Sarkisjana, je pojasnil, da so volitve edini pokazatelj podpore ljudi. Karapetjan je sicer premierski položaj zasedal pred Sarkisjanom, po njegovem odstopu pa se je nanj znova vrnil.

Začasni premier bi se moral danes srečati z voditeljem opozicije, poslancem Nikolom Pašinjanom. Vlada je sporočila, da so srečanje zaradi enostranskih zahtev opozicije že v torek odpovedali.

Pašinjan je ob tem oblasti obtožil, da želijo za novega premierja imenovati člana vladajoče Republikanske stranke. Posvaril je, da bo v tem primeru opozicija bojkotirala predčasne volitve. "Želim, da razumete, da se seveda ne bomo strinjali s takšnimi potezami. Prej ko boste to razumeli, bolje bo za vse," je sporočil Karapetjanu.

Vztrajal je, da mora biti novi premier "kandidat ljudstva", in ne član Sarkisjanove stranke. Ob tem je potrdil, da želi položaj premierja zasesti sam.

Edmon Marukjan iz opozicijske stranke Svetla Armenija je medtem povedal, da bo širši opozicijski blok za premierja predlagal Pašinjana, vendar jim za zdaj do večine v parlamentu manjka še 13 glasov. Za izvolitev kandidat potrebuje 53 glasov.

Pogovori za rešitev krize

Predsednik države Armen Sarkisjan je pred tem povedal, da je tudi sam začel pogovore za rešitev politične krize. "Obžalujem, da so bila pogajanja prekinjena," je povedal. "Z današnjim dnem začenjam pogovore s predstavniki parlamentarnih in zunajparlamentarnih sil, na katerih bomo razpravljali o razmerah v naši državi in načinih iskanja rešitev."

63-letni Serž Sarkisjan je več kot desetletje zasedal položaj predsednika, nato pa je pretekli teden zasedel mesto predsednika vlade. V času mandata predsednika države je polpredsedniški sistem spremenil v parlamentarnega, po mnenju kritikov zato, da bi se izognil ustavno določeni omejitvi mandatov na čelu države.

Že pred predvidenim njegovim imenovanjem za premierja so izbruhnili protesti. Kljub temu ga je parlament pretekli teden potrdil za predsednika vlade, ta teden pa je prav zaradi protestov odstopil.

Novi protesti

Tudi danes se je na ulice armenskih mest odpravilo več 10.000 protestnikov, ki vlado obtožujejo, da zavrača pogajanja o prenosu oblasti. V Erevanu je več tisoč ljudi vodil Pašinjan. Protestniki v prestolnici so vzklikali "Nikola za premierja" in "Mi smo gospodarji naše države".

Rusija, ki ima v Armeniji vojaško oporišče, je ob tem sporočila, da "pozorno spremlja" razmere v Armeniji, nekdanji sovjetski republiki. Ponovili so, da se ne nameravajo vmešavati, saj gre za armenske notranje zadeve.

Pozneje je ruski predsednik Vladimir Putin po telefonu poklical armenskega kolega Armena Sarkisjana, voditelja pa sta se strinjala, da morajo politične sile v Armeniji, tesni ruski zaveznici, izkazati samoobvladanje in biti pripravljene rešiti politično krizo s pogovori.

