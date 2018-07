Začele veljati višje ameriške carine na kitajsko blago

Trump grozi z dodatnimi carinami

6. julij 2018 ob 09:25,

zadnji poseg: 6. julij 2018 ob 12:54

Washington,Peking - MMC RTV SLO, STA

Veljati so začele višje ameriške carine na kitajsko blago v vrednosti 34 milijard dolarjev, medtem pa predsednik ZDA Donald Trump napoveduje, da bodo čez dva tedna uvedli dodatne carine za 16 milijard dolarjev kitajskega uvoza.

Ob tem je Trump še dodal: "Kot veste, imamo potem odložene še carine za 200 milijard dolarjev, pa nato še 300 milijard. Torej imamo 50 milijard, plus 200, plus skoraj 300. Gre le za Kitajsko," je dejal Trump in, kot kaže, dosedanjo skupno grožnjo v vrednosti 400 milijard dolarjev še zaostril.

Pogajanj med ZDA in Kitajsko za odložitev ali preklic napovedanih carin v četrtek ni bilo. Ameriška ministrstva na vprašanja novinarjev niso odgovarjala. Uradniki agencije za carine in zaščito meje so po polnoči začeli pobirati 25-odstotne carine na kitajska motorna vozila, računalniške diske, tiskalnike, industrijske črpalke in drugo blago. Pametni telefoni in obutev za zdaj še niso na seznamu.

Peking: ZDA škodijo predvsem sebi

Kitajska je v četrtek ZDA spet opozorila, da bodo z zvišanjem carin škodile predvsem sebi. Peking, ki dogajanje kritizira kot največjo trgovinsko vojno v zgodovini gospodarskega sodelovanja dveh velesil, je že odgovoril s povračilnimi ukrepi. Na zunanjem ministrstvu v Pekingu so povedali, da so "bili nemudoma uveljavljeni" povračilni ukrepi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju kitajske tiskovne agencije Šnhua gre prav tako za 25-odstotne carine na ameriško blago v enakem obsegu.

Na seznamu so med drugim ameriški kmetijski in prehranski izdelki, tudi soja. Carine še za 16 milijard dolarjev izdelkov, med drugim na surovo nafto in kemijske izdelke, pa so pripravljene za poznejšo uvedbo. V pristaniščih je ob tem opaziti zavlačevanje pri obravnavanju ameriškega blaga. V Pekingu so poudarili, da ne bodo dovolili groženj in izsiljevanja.

"To vojno so izzvale ZDA. Mi si je ne želimo, se bomo pa morali zaradi zaščite interesov države in ljudi v njej boriti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino Gao Feng.

ZDA so sprva napovedale 25-odstotne carine na blago v vrednosti 50 milijard dolarjev letno, z argumentacijo, da gre za zaščito ameriškega tehnološkega znanja. Pozneje je bil seznam izdelkov, za katere bodo veljale višje carine, skrčen na 818 izdelkov v vrednosti 34 milijard dolarjev letno, seznam preostalih 284 izdelkov v vrednosti 16 milijard dolarjev pa naj bi znova pregledali.

