Začelo se je sojenje Manafortu, nekdanjemu vodji Trumpove kampanje

Septembra ga čaka še eno sojenje

31. julij 2018 ob 19:35

Alexandria - MMC RTV SLO, Reuters

V Alexandrii v ameriški zvezni državi Virginija se je začelo sojenje proti Paulu Manafortu, nekdanjemu vodji kampanje Donalda Trumpa, ki je obtožen denarnih in davčnih utaj.

To je prvi proces, ki je povezan s preiskavo o domnevnem ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016, čeprav na njem ne bo govora o tem. Trump je ob začetku sojenja znova zanikal sodelovanja v zaroti z Rusi.

69-letni Manafort se sooča z 18 točkami obtožnice o zarotah, bančnih in davčnih prevarah. Za devet točk obtožnice je zagrožena najvišja kazen 30 let zapora. Večina od točk obtožnice je povezanih z obtožbo, da je skril večino od 60 milijonov dolarjev, ki jih je zaslužil s posli v Ukrajini in ki jih je skril v davčnih oazah. Obtožnica mu tudi očita, da je v prizadevanjih za pridobitev posojil, s katerimi je želel ohranjati razsipni slog življenja, lagal bankam. To je prvo sojenje proti Manafortu, potem pa ga septembra v Washingtonu čaka še sojenje zaradi pranja denarja, neprijavljenega delovanja v ZDA v korist tuje države in poskusa vplivanja na priče. Manafort vse obtožbe zavrača.

Tožilci bodo skušali dokazati podrobnosti o delovanju Manaforta v Ukrajini, pri čemer bodo skušali osvetliti nove informacije o njegovih stikih z Rusi. Manafort je vložil prošnjo, da se podrobnosti o tem delu njegovih dejavnosti izključijo iz obravnave. Sodnik T. S. Ellis je dejal, da bo o tem, ali bodo dokazi, povezani z Manafortovim delovanjem v Ukrajini, vključeni v proces, odločil po tem, ko bo izbrana porota. To bodo sestavljali 12 porotnikov in štirje rezervni porotniki. "Ti dokumenti so pomembni," je dejal sodnik. Kot poroča STA, je Ellis ukazal, da na sojenju, ki bo predvidoma trajalo okoli mesec dni, ne smejo omenjati predsednika Trumpa.

Trojica sodeluje z Muellerjem

Preiskavo o domnevnem vpletanju Rusov v predsedniške volitve vodi posebni tožilec Robert Mueller, sojenje Manafortu pa predstavlja prvi preizkus, ali mu bo uspelo doseči obsodbo katerega izmed Trumpovih nekdanjih sodelavcev. Še trije drugi Trumpovi nekdanji sodelavci, nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn, Richard Gates, Manafortov namestnik, in George Papadopoulos, nekdanji pomočnik v Trumpovi kampanji, so priznali krivdo glede nedovoljenih stikov z Rusi in sodelujejo z Muellerjem.

69-letni Manafort je kot vodja Trumpove kampanje odstopil avgusta 2016, v hišnem priporu pa je od vložitve obtožnice lani oktobra.

K. T.