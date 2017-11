Zadnja sodba haaškega sodišča - proti bosanskim Hrvatom

Najbolj izpostavljeno ime je Jadranko Prlić

29. november 2017 ob 09:27

Haag - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Teden dni po objavi prvostopenjske sodbe Ratku Mladiću, ki so mu namenili dosmrtno ječo zaradi zločinov med vojno v Bosni in Hercegovini, bo dober mesec pred iztekom mandata haaško sodišče za nekdanjo Jugoslavijo objavilo še zadnjo pravnomočno sodbo.

Pred sodnikom bo šesterica bosanskih Hrvatov, nekdanjih visokih predstavnikov samooklicane Herceg-Bosne, ki so jim na prvi stopnji prisodili od 10 do 25 let zaporne kazni.



Osrednje osebe napovedane sodbe niso le imena šesterice, ki jo je sodišče na prvi stopnji pred približno štirimi leti spoznalo za krivo vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti nad Bošnjaki med letoma 1992 in 1994. V političnem smislu v Zagrebu čakajo predvsem na morebitno zavrnitev dela prve sodbe, ki se nanaša na vlogo takratnega hrvaškega vodstva.

Sodišče je namreč izpostavilo, da je bil takratni spopad mednarodni konflikt, da je Zagreb nadzoroval tako vojaške kot politične veljake Herceg-Bosne ter da so bili zločini na muslimanskim prebivalstvom del skupnega zločinskega ravnanja, v katerem je sodeloval del hrvaškega političnega in vojaškega vodstva, vključno s takratnim predsednikom Franjom Tuđmanom.

Skupno 111 let zapora

Med šesterico je sicer najbolj izpostavljeno ime Jadranka Prlića, ki je bil med vojno premier samooklicane Herceg-Bosne - na prvi stopnji so ga v Haagu obsodili na 25 let zapora, šesterica je bila obsojena na skupaj 111 let zapora zaradi etničnega čiščenja, pa tudi zaradi organiziranja koncentracijskih taborišč ter umorov, mučenj in posilstev v Hercegovini in osrednji Bosni. Odvetniki bosanskih Hrvatov zahtevajo oprostitev ali občutno znižanje zapornih kazni. Pritožilo se je tudi tožilstvo, ker je menilo, da so kazni neprimerno nizke glede na odgovornost.

Današnja sodba bo zadnje dejanje sodišča, ki bo po 24-ih letih zaprlo svoja vrata. Primere, ki ostajajo brez razpleta, pa rešuje posebni mehanizem, ki v manjšem obsegu nadaljuje delo sodišča.

Matjaž Trošt, Druga jutranja kronika