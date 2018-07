Zahod in sever Evrope v primežu vročine, jugovhodu grozijo poplave

Nemški kmetje: škode zaradi suše za 1,4 milijarde evrov

25. julij 2018 ob 13:23

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko se del Evrope, predvsem zahodni v pasu od Španije do Skandinavije, spopada z visokimi temperaturami, ki se utegnejo v prihodnjih dneh še dvigniti, pa v drugem delu grozi nevarnost poplav. V primežu vročine še naprej ostajata tudi Japonska, od koder poročajo o 80 žrtvah, in del ZDA.

V nekaterih evropskih metropolah, kot so Madrid, Pariz, Frankfurt, Amsterdam in Stockholm, bi lahko v četrtek in petek dosegli letošnje temperaturne rekorde, napoveduje portal AccuWeather. Deutsche Welle poroča, da so v Hannovru zaradi vročine v torek zvečer začasno zaprli letališče, zaradi visokih temperatur pa so oblasti za danes omejile hitrost na nekaterih delih avtocest, in sicer lahko blizu Stuttgarta in Ulma na delih avtocest A7 in A81 vozniki vozijo največ 80 kilometrov na uro. Zaradi visokih temperatur se za glavo držijo tudi kmetje, ki bodo ob velik del pridelka. Po napovedih nemške zveze kmetov naj bi bila škoda zaradi suše ocenjena na 1,4 milijarde evrov.

Potem ko so v torek najvišjo temperaturo, 35,9 stopinje Celzija, izmerili v Lingnu, bi se lahko v nekaterih predelih Nemčije temperature povzpele tudi do 36 stopinj Celzija in več. "Ponoči se je 'malo' shladilo," je dejal tiskovni predstavnik nemškega meteorološkega urada. Ponoči se je temperatura spustila na okoli 20 stopinj Celzija, kar je še vedno več od povprečja. Urad je izdal opozorilo pred vročino za večji del Nemčije, med njimi tudi za predele Bavarske in vzhodne Nemčije.

Več kot 30 stopinj na Švedskem in Finskem

Letošnje poletje je z visokimi temperaturami izrazito radodarno na severu Evrope. Na Švedskem, kjer se že več tednov spopadajo z uničujočimi požari, imajo po navedbah nekaterih medijev najtoplejši julij v zadnjih 260 letih, temperatura je tam zadnje dni višja od 30 stopinj Celzija. Švedski so pri gašenju okoli 50 požarov na pomoč priskočili gasilci iz več drugih evropskih držav. Podobno visoko temperaturo imajo tudi na Finskem in Danskem.

Več temperaturnih rekordov v juliju so izmerili tudi na jugu Kalifornije, vzhodu Kanade, v Alžiriji in na Norveškem, poroča BBC. Tudi Oman je imel najbolj vročo noč doslej: v eni izmed julijskih noči se temperatura ni spustila pod 42,6 stopinje Celzija.

Vročina tudi v prihodnjih dneh

Po napovedih naj bi se v večjem delu Evrope in tudi na Japonskem vroči dnevi nadaljevali do konca meseca. Kot poroča STA, bo vroče tudi konec tedna, na območju od osrednje Francije do južne Švedske bo nekaj olajšanja v soboto prinesel hladnejši veter. Zaradi tega bo veljala nevarnost neviht in nalivov. Te je po vsej Švedski pričakovati tudi v nedeljo in ponedeljek.

80 žrtev vročine na Japonskem

Iz Japonske poročajo o 80 žrtvah vročinskega vala, v bolnišnico so v zadnjih dveh tednih prepeljali že več kot 22.600 ljudi. Temperatura je ponekod presegla 40 stopinj Celzija, rekord so izmerili v Kumagaji severozahodno od prestolnice, kjer je bilo v ponedeljek 41,1 stopinje Celzija. Vlada je napovedala, da bo državnim šolam, v katerih se je ta teden začel pouk, pomagala pri nameščanju klimatskih naprav tam, kjer jih ni.

Ponekod v Španiji in na Portugalskem hladneje kot druga leta

Na drugi strani pa so v nekaterih delih sveta letos namerili nižjo temperaturo od povprečja: to velja za nekatere dele Španije in Portugalske, dele severne Sibirije in Rusije ter južne dele Južne Amerike. Tudi Islandija, kot poroča Guardian, je v teh dneh prekrita z oblaki, pogoste pa so tudi nevihte, ki so sicer značilne na območje južno od nje.

Na jugovzhodu Evrope pa v prihodnjih dneh grozijo poplave. Bolgarija je danes Grčijo in Turčijo opozorila, naj se pripravita na poplave, saj bi lahko napovedano obilno deževje v prihodnjih dneh povzročilo razlivanje rek Arde in Marice v teh dveh državah. Bolgarske oblasti so zaradi obilnih padavin že razglasile izredne razmere v več občinah. V mestu Tetevan je v naraslih vodah umrl moški, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

BBC po podatkih, ki jih je zbral Copernicus Climate Change Service, navaja, da je bil julij v Evropi najtoplejši leta 2010, ko je bilo dve stopinji topleje od povprečja.

K. T.