Zakaj večina Afganistancev rojstni dan praznuje 1. januarja?

Tudi na osebni izkaznici datum rojstva ni zapisan

2. januar 2018 ob 11:16

Kabul - MMC RTV SLO

V Afganistanu ni običajno, da se ob rojstvu izda rojstni list, zato mnogi ne poznajo ne dneva, ne meseca in ne leta svojega rojstva. Ko morajo povedati, kdaj so bili rojeni, večina zato reče kar - 1. januar.

V ponedeljek je tako - vsaj na papirju - rojstni dan praznovalo ogromno Afganistancev, ki pa so si ta dan izbrali predvsem iz priročnosti. Francoska agencija AFP tako navaja zgodbo 43-letnega Samada Alavija, ki ima - seveda - rojstni dan 1. 1. Ta dan je tudi rojstni dan njegove žene, njegovih dveh otrok, 32 njegovih prijateljev in na tisoče drugih Afganistancev več rodov, ki ne poznajo pravega podatka o tem, kdaj natančno so prišli na svet.

Facebook ob registraciji zahteva datum rojstva

Afganistanske oblasti so šele v zadnjem času začele izdajati rojstne liste, predtem pa starši ne le, da ob rojstvu otroka v roke niso dobili nobenega uradnega dokumenta, ne obstaja niti matični urad, ki bi spremljal gibanje prebivalstva. Starejši Afganistanci so se tako navadili, da so svojo starost ocenili kar glede na kakšne pomembne zgodovinske dogodke. A pojav družbenih omrežij, predvsem Facebooka, ki ob prvi registraciji od uporabnika zahteva tudi datum rojstva, pa tudi vse večje povpraševanje po potnih listih in vizumih, je mnoge mlade Afganistance prisililo, da izberejo datum rojstva. Ne glede na to, da so imeli ogromno možnosti, je večina izbrala kar prvo možnost z drsnega seznama - 1. januar. "Zdi se mi, da imamo prav vsi Afganistanci rojstni dan prvega januarja," je dejal Alavi in pojasnil, zakaj jim je prav ta možnost najbližja.

Gre za to, da je 1. 1. najpriročnejša rešitev, zato ta dan za svoj rojstni dan navajajo celo tisti, ki poznajo svoj pravi datum. S tem se namreč izognejo zmedi, ki jo povzroči pretvarjanje iz islamskega koledarja, ki ga uporabljajo le v Afganistanu in Iranu, v gregorijanskega, ki je v uporabi na Zahodu. Po islamskem koledarju je prvi dan novega leta običajno 21. marca po gregorijanskem koledarju. "Ko sem leta 2014 ustvaril profil na Facebooku, je bilo s seznama možnosti najlažje izbrati kar 1. januar. Poleg tega je bila internetna povezava počasna in je bilo klikanje še toliko težje," je dejal Alavi.

Celo afganistanska osebna izkaznica, imenovana tazkira, ki jo ima večina državljanov, starost posameznika ocenjuje na podlagi videza. "Sodeč po moji tazkiri sem bil leta 1365 po islamskem koledarju, kar je leta 1986 po zahodnem, star tri leta. Prostora za datum rojstva na osebni izkaznici sploh ni. Kako naj torej vem, kdaj sem bil rojen, če to ni nikjer zapisano?" pa se je vprašal 34-letni (ali res?) Abdul Hadi.

Oblasti se trudijo počasi spremeniti to navado. V zadnjih letih so tako porodnišnice v večjih mestih začele izdajati rojstne liste novorojenčkom, vlada pa namerava uvesti elektronske tazkire, na kateri bo naveden tudi datum rojstva. A projekt zaradi političnih in tehničnih težav že nekaj let stoji.

A. P. J.