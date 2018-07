Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 23 glasov Ocenite to novico! Potnice El Ala imajo pogosto težave z zahtevami ultraortodoksnih Judov, ki ne želijo sedeti ob ženskah. Foto: EPA Prevoznik El Al sicer ne sme prisiliti potnic, da se presedejo zaradi zahtev ultraortodoksnih potnikov. Foto: EPA Sorodne novice Izrael: Letalski prevoznik El Al ne sme več prositi potnic, da se presedejo Dodaj v

Zaplet na poletu zaradi nasprotovanja ultraortodoksnih Judov, da sedijo ob ženskah

Zagovorniki ultraortodoksnih potnikov z očitki o antisemitizmu

3. julij 2018 ob 20:24

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Na poletu avstrijskega prevoznika Austrian Airlines iz Tel Aviva na Dunaj se je zgodil nov zaplet zaradi nasprotovanja ultraortodoksnih Judov, da sedijo ob ženskah. O tem vprašanju poteka razprava tudi v izraelskem parlamentu.

Letalo je z letališča Ben Gurion poletelo s 40-minutno zamudo, saj 26 potnikov ni želelo sedeti ob ženskah, poroča izraelski portal Times of Israel, ki navaja pričevanje drugih potnikov. Ena izmed stevardes je poskušala ultraortodoksne potnike prepričati, naj se vendarle usedejo, saj drugače ne bi mogli pravočasno poleteti, a ji ni uspelo.

Posredovati je moral pilot, ki je potnice prosil, naj se presedejo. Nekatere so nato to tudi storile. Zaradi zapleta je letalo na Dunaju pristalo z več kot uro zamude, saj je moralo zaradi zamujanja čakati na dovoljenje za pristanek, saj je v tem času na letališču že pristajalo veliko letal. Več potnikov je zaradi zamude zamudilo svoje povezovalne polete.



Austria Airlines se je potnikom za nevšečnosti opravičil. Kot so sporočili, so se trudili po najboljših močeh upoštevati zahtevo potnikov. Ti so bili prestavljeni na to letalo, potem ko je bil odpovedan njihov polet s poljskim prevoznikom LOT.

Vrsta podobnih primerov

Tovrstnih primerov je bilo sicer že veliko. Teden dni pred zapletom na poletu Austrian Airlinesa se je to zgodilo na poletu izraelskega prevoznika El Al v New York. Tudi takrat je skupina ultraortodoksnih moških zavrnila sedenje ob ženskah, zaradi česar je polet zamujal več kot uro. Letalo je vzletelo šele po tem, ko sta se dve ženski strinjali, da se presedeta.



Po incidentu in pritisku javnosti je predsednik uprave El Ala Gonen Usiškin dejal, da bodo v prihodnje vsi potniki, ki se ne bodo želeli usesti, nemudoma odstranjeni z letala.

Zagovarjanje v parlamentu in obtožbe o antisemitizmu

Razprava o tem vprašanju poteka tudi v izraelskem parlamentu. Predsednik liberalne stranke Ješ Atid (Prihodnost obstaja) Jair Lapid je pozval k ostrim odzivom na tovrstne incidente. Potnike, ki niso želeli sedeti ob ženskah, je označil za "primitivne", dodal pa je, da so "poniževali ženske" na letalu. Pozval je k takojšnji odstranitvi takšnih potnikov z letala.

Ultraortodoksni poslanec zavezništva dveh ultraortodoksnih strank Jisrael Eihler pa je zavrnil oznako, da je bilo obnašanje omenjenih moških potnikov nelegitimno. Trditve, da so bile ženske ponižane ali izključene, pa je označil za "zlonamerne antisemitske klevete", poroča Times of Israel.

Grožnja z bojkotom zaradi "terorja"

Ob tem je El Alu zagrozil z bojkotom, če bo podjetje ultraortodoksne potnike, ki ne želijo sedeti ob ženskah, odstranjevalo z letal, kar je poimenoval za "teroriziranje". V tem primeru bodo vsako leto s poletov El Ala "odstranili na stotisoče potnikov", je dejal in dodal: "S terorjem nad teror."

El Al je sicer znan po tem, da redno prosi potnice, da se presedejo na prošnjo, včasih pa tudi zahtevo, ultraortodoksnih moških, ki zavračajo sedenje ob ženskah. Sodišče v Jeruzalemu je lani sicer razsodilo, da El Al ne sme prisiliti žensk, da se presedejo na zahtevo ultraortodoksnih moških, saj da je to nezakonito in diskriminatorno.

B. V.