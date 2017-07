Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Švedsko podjetje BioHax prostovoljcem čipe vstavlja že od januarja leta 2015. Z njim zaposleni odpirajo vrata, uporabljajo tiskalnike in nakupujejo pijačo. Foto: EPA Mikročipi za ljudi so podobni tistim na kreditnih karticah, le da so manjši. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaposleni bodo dobili mikročipe za odpiranje vrat in prijavo v računalnik

"To je naslednja velika stvar v razvoju"

25. julij 2017 ob 09:02

Madison - MMC RTV SLO

Neko podjetje iz Wisconsina bo zaposlenim v roko vstavilo mikročip v velikosti riževega zrna, s katerim bodo delavci odpirali vrata, se prijavili v računalnik in nakupovali hrano.

Tehnološko podjetje Three Square Market je prvo ameriško podjetje, ki se je odločilo za ta korak. V podjetju je zaposlenih 85 ljudi, brezplačno ponudbo podjetja za vstavitev drobnega radiofrekvenčnega identifikacijskega čipa (RFID) je brez pomislekov sprejelo 50 zaposlenih, poroča BBC. Vsak čip stane 300 dolarjev, vstavili pa ga bodo med palec in kazalec.

Predsednik podjetja Patrick McMullan je prepričan, da je mikročipiranje zaposlenih "naslednja velika stvar" v razvoju človeštva. "Kmalu se bodo tega načina posluževali vsi. Mednarodni trg je brez meja," je dejal. Pri razvoju mikročipov se Američani zgledujejo po nekaterih švedskih zagonskih podjetjih, ki že razvijajo čipiranje pri ljudeh in vstavljajo drobcene čipe prostovoljcem zadnja tri leta.

Čip namesto denarnice?

Tudi Three Square Market sodeluje s švedskim podjetjem BioHax pri razvoju nove tehnologije, s katero želijo v prihodnosti doseči, da bi s čipom nadomestili kreditne kartice in telefone oziroma vsa plačilna in komunikacijska sredstva.

Dve sekundi za vstavitev

Pri omenjenem podjetju iz Wisconsina bodo 50 zaposlenim, ki so na novost pristali, s posebno injekcijo vstavili čip v velikosti riževega zrna. Celoten postopek traja le dve sekundi, pravijo, tako za vstavitev kot odstranitev čipa. "Vstavitev čipa je podobna cepljenju z injekcijo, njegova odstranitev pa primerljiva z odstranitvijo trna," je dejal podpredsedik družbe Tony Danna, ki pa je priznal, da je sledljivost "neizogibna posledica vstavitve čipa". "Ne gre sicer za kakšen GPS-sistem, ampak nekaj podobnega, kot je čip v vaši kreditni kartici".

V podjetju so prepričani, da bo življenje z mikročipom v prihodnosti močno poenostavilo naša življenja, saj bo čip čahko nadomestil celotno vsebino naših denarnic - na njem bodo namreč zapisane številke kreditnih kartic, osebne izkaznice in različna gesla.

A. P. J.