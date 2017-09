Zaradi detonacije bombe iz Frankfurta evakuirali 60.000 ljudi

Že četrta evakuacija zaradi bombe v Nemčiji letos

3. september 2017 ob 10:37

Frankfurt - MMC RTV SLO, Reuters

Zaradi detonacije bombe iz druge svetovne vojne je moralo dopoldne domove zapustiti okoli 60.000 prebivalcev Frankfurta, kar je največja povojna evakuacija v Nemčiji.

Danes od 8.00 do 20.00 velja v radiju poldrugega kilometra od detonacije bombe popolna prepoved zadrževanja, tako da se je zjutraj množica ljudi zatekla v hale sejmišča v Frankfurtu. Kot poroča Polona Fijavž, dopisnica RTV Slovenija iz Berlina, so preselili tudi ljudi iz 20 domov za upokojence in dve bolnišnici, tudi največji porodni oddelek v regiji. Nato so policisti in varnostniki začeli sistematično pregledovati stanovanjske površine, da ne bi kdo ostal doma. Posvarili so, da bodo uporabili tudi silo, če bo potrebno, saj ljudem ni dovoljeno ostati doma niti na lastno odgovornost. Strokovnjaki namreč svarijo, da bi nenadzorovana eksplozija lahko porušila več stavb.



Nekaj časa bo zaprt tudi zračni prostor

Tisti, ki nimajo kam, bodo lahko dan preživeli v športnih dvoranah in na sejmišču. V okolici bodo številni obvozi za avtomobile in javni prevoz, celo letala nekaj časa ne bodo preletavala območja, dodaja Fijavževa. Mnogo muzejev je brezplačno odprlo svoja vrata, da se bodo meščani lahko kratkočasili v njih.

Bombo so odkrili med gradnjo univerzitetnega kampusa v predelu Westend v nemški finančni prestolnici. Na tem območju živi mnogo premožnih bankirjev. Za en dan so tako evakuirali tudi sedež nemške centralne banke, v kateri je shranjenih za 59 milijard evrov zlatih rezerv.

1,4 tone eksploziva

1,8-tonska britanska bomba je dolga dva metra in široka 76 centimetrov, v njej naj bi bilo 1,4 tone eksploziva. Ima tri sprožilce.

To je že četrta evakuacija zaradi bombe v Nemčiji letos. Maja so v Hannovru umaknili na varno 50.000 ljudi, prejšnji mesec v Hildesheinu 20.000, v soboto pa so zaradi odstranitve bombe iz druge svetovne vojne iz Koblenza za en dan izselili 21.000 prebivalcev.

15 odstotkov bomb ni eksplodiralo

V Nemčiji vsako leto odkrijejo za več kot 2.000 ton bomb in razstreliva. Po podatkih nemških strokovnjakov so britanska in ameriška letala med vojno na nemško ozemlje odvrgla za 1,5 milijona ton bomb, ki so terjale 600.000 življenj. Po ocenah 15 odstotkov bomb ni eksplodiralo.

A. P. J.