Zaradi domnevnih ruskih vezi pod drobnogledom tudi Trumpov odvetnik

"Nimajo enega dokaza za podkrepitev ruske pripovedke"

30. maj 2017 ob 22:00

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Zaradi domnevnega vpletanja Rusije v ameriške predsedniške volitve bo moral pred kongresnim obveščevalnim odborom pričati tudi Michael Cohen, odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Cohen je dobil poziv na pričanje, potem ko je predtem zavrnil preiskovalce v predstavniškem domu in senatu, ki so ga prosili za informacije o domnevnih ruskih povezavah s Trumpovo kampanjo. "Prošnjo za pričanje sem zavrnil, saj je bila slabo napisana in preširoko zastavljena, zato nanjo ne bi mogel odgovoriti," je dejal Cohen.

Cohen je tako še en član Trumpove ekipe, ki se bo moral zagovarjati zaradi afere, ki pretresa Belo hišo. Nedavno je namreč Zvezni preiskovalni urad (FBI) zaradi domnevnega ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve sprožil preiskavo proti Jaredu Kushnerju, višjemu svetovalcu Bele hiše in Trumpovemu zetu. Kushner naj bi namreč skušal vzpostaviti kanal za neposredno komunikacijo s Kremljem, ki bi potekala mimo ameriških diplomatov in obveščevalcev.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer na vprašanje, ali si je Kushner res prizadeval za vzpostavitev skrivnega kanala za komuniciranje, ni želel odgovoriti, dejal je le, da so trditve "osnovane na anonimnih virih", a da so "generalno gledano tudi takšni kanali del diplomacije".

Flynn zavrnil kongres

Mediji so že v preteklosti poročali, da si je za vzpostavitev tovrstnega komunikacijskega kanala prizadeval tudi nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA Michael Flynn, ki je pozneje moral odstopiti, ker je zavajal glede stikov z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom. Flynn je prejšnji teden prek svojega odvetnika sporočil, da ne namerava predati dokumentacije o svojih stikih z Rusi, ki segajo v junij leta 2015.

Kongresniki so prošnjo za pričanje poslali še trem nekdanjim Trumpovim pomočnikom – Rogerju Stonu, Paulu Manafortu in Carterju Pageu. Prva dva sta se odzvala in bosta pričala pred preiskovalci, Page pa še ne.

A. P. J.