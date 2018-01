Zaradi obtožb o spolnih napadih odstopil pomemben republikanec Wynn

28. januar 2018 ob 11:36

Washington - MMC RTV SLO

Bogati republikanski donator in igralniški mogotec Steve Wynn je v soboto odstopil s položaja finančnega predsednika nacionalnega odbora republikanske stranke zaradi obtožb o spolnih nadlegovanjih in napadih na ženske.

Wynn je v času predsedniške kampanje 2016 intenzivno zbiral denar za Donalda Trumpa in republikansko stranko. Skupaj naj bi pomagal zbrati 130 milijonov dolarjev in na Trumpovo pobudo je prevzel položaj finančnega predsednika stranke.

Konservativni časnik Wall Street Journal je v petek poročal, da je Wynn desetletja redno nadlegoval ženske, od katerih je zahteval tudi masaže in spolno zadovoljevanje, druge pa je prisilil v spolne odnose.

Časnik je podatke našel v sodnih spisih zaradi tožb žensk in na podlagi pogovorov z ženskami ter drugimi uslužbenci Wynnovih igralnic in letovišč. Med njimi je primer manikirke, ki je za odstop od tožbe dobila 7,5 milijona dolarjev.

Ne priznava krivde, priznava pa plačila tožnicam

76-letni Wynn je po objavi članka zatrdil, da so navedbe, da bi kadar koli koga prisilil v spolni odnos, smešne in namignil, da so delo njegove žene, s katero je v ločitvenem postopku. Plačil ni zanikal, ampak je dejal, da jih je izvršil, da zaščiti dobro ime in se izogne dolgotrajnim tožbam. Naslednji dan je podal odstop, kar je Trump sprejel in republikanci bodo naslednji teden našli novega finančnega predsednika.

Medtem ko Republikanska stranka še vedno zahteva, da demokrati vrnejo ves denar, ki so ga dobili od producenta Harveyja Weinsteina, obtoženega številnih spolnih napadov in nadelogvanj, pa še ni sporočila, ali bo sama vrnila okoli 2,4 milijona dolarjev, ki jih je Wynn od leta 2013 prispeval za njene kandidate.

Wynn je v odstopni izjavi zapisal, da se je za ta korak odločil zato, da se konča nepotrebno odvračanje pozornosti. Trumpu se je zahvalil za priložnost in zatrdil, da se mora dosedanji uspeh nadaljevati, delo pa je preveč pomembno, da bi ga zasenčili takšni prepiri.

Spomnimo, tudi predsednika Trumpa več kot 20 žensk obtožuje posilstva in spolnega nadlegovanja.

Hillary Clinton naj bi branila sodelavca, obtoženega spolnega nadlegovanja

New York Times pa je poročal, da je leta 2008 takratna predsedniška kandidatka Hillary Clinton v svojem taboru obdržala višjega verskega svetovalca Burnsa Striderja, ki se ga je obtoževalo večkratnega spolnega nadlegovanja podrejene sodelavke.

Časnik se sklicuje na štiri ljudi, seznanjene z zadevo, ki pravijo, da je Strider ostal del kampanje prav na zahtevo Hillary Clinton, kljub predlogu vodje kampanje, da se ga odpusti. Namesto se mu je odvzelo nekajtedensko plačilo, odrejeno je bilo, da gre na svetovanje, mlada ženska, ki se je pritožila, pa je bila premaknjena na drugo delovno mesto.

Strider je ustanovitelj organizacije Mreža za ameriške vrednote, obtožbe o nadlegovanju žensk pa se je ponovilo leta 2016, ko je sodeloval v skupini, ki jo je ustanovil tesen zaveznik Hillary Clinton David Brock in ki je podpirala takratno predsedniško kandidato.

B. V.