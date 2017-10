Zaradi orkana na Irskem zaprli šole in prekinili prometne povezave

Prvi orkan po letu 1939, ki je dopotoval tako daleč na sever

16. oktober 2017 ob 11:28

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Irski se bliža Ophelia, najhujši orkan po 50 letih, zaradi katerega so razglasili rdeči alarm: med drugim so zaprli šole, fakultete in druge izobraževalne ustanove. Brez električne energije je okoli 5.000 domov.

Ophelia je na poti od Azorov, kjer so njeni vetrovi dosegli hitrost do 178 kilometrov, nekoliko oslabela, trenutno pihajo vetrovi okoli 130 kilometrov na uro. Orkan bo povzročil tudi obilne padavine, tako da oblasti opozarjajo na možnost poplav.

Zaradi orkana so odpovedali številne lete, trajekte, vlake in avtobuse. Irske oblasti so že posvarile prebivalce, naj ne tvegajo z opazovanjem neurja, predvsem ob morju, ki bo še posebej nevarno in nepredvidljivo.

Prve sunke vetra, ki jih prinaša Ophelia, so po napovedih občutili okoli 10. ure po krajevnem času (11. ure po srednjeevropskem), "pravi učinek orkana" pa okoli dve uri kasneje. Čez dan naj bi se orkan pomaknil naprej proti severu. Na Severnem Irskem so že razglasili oranžni alarm, po 15. uri po krajevnem času (16. uri po srednjeevropskem) bodo iz previdnosti zaprli vse šole.

Ophelia je po navedbah vremenoslovcev najmočnejši orkan na vzhodni strani Atlantika ter prvi po letu 1939, ki bo dopotoval tako daleč na sever.

