Zaradi policijske akcije evakuirali del frankfurtskega letališča

7. avgust 2018 ob 14:10

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Del frankfurtskega letališča so zaradi policijske operacije evakuirali, prekinjeno je bilo tudi vkrcavanje na letala. Razlog je bil nepooblaščen vstop najmanj enega človeka v varovano območje.

"Na območju A-terminala 1 frankfurtskega letališča poteka policijska operacija," je policija zapisala na Twitterju.

Za evakuacijo so se odločili zaradi incidenta pri varnostnem nadzoru. "Vemo, da je najmanj ena oseba nepooblaščeno vstopila v varovano območje," je na letališču povedal predstavnik policije Reza Ahmari. Varnostni nadzor so nadaljevali, so pa ustavili vkrcavanje in izpraznili varovano območje, je dodal.

To so potrdili tudi v družbi Fraport, ki upravlja letališče.

Letalska družba Lufthansa je sporočila, da so zaradi tega prekinili večji del postopkov prijave na polet. Na območjih A in Z potniki ne morejo več vstopati in izstopati iz letal. Letala morajo po pristanku s potniki na krovu počakati na letališki ploščadi.

Če se potnik izmuzne mimo varnostnega pregleda ...

Podoben incident se je na terminalu 1 tega letališča zgodil tudi pred dvema letoma, ko je ženska odšla v varovano območje, čeprav nadzora še niso končali. Tedaj so evakuirali 5.000 potnikov, več kot 100 poletov pa je bilo odpovedanih.

Podobno so konec preteklega meseca izpraznili terminal 2 na münchenskem letališču, potem ko se je neka ženska brez pregleda izmuznila mimo varnostnikov. Terminal je bil ohromljen okoli sedem ur. Več sto poletov so odpovedali.

Letališče v Frankfurtu je najprometnejše nemško letališče. Na njem so lani našteli 64,5 milijona potnikov.

