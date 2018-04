Zaradi požara in smrti 41 otrok odstopil guverner ruske regije Kemerovo

Hude kršitve varnostnih standardov

1. april 2018 ob 10:33

Kemerevo - MMC RTV SLO, STA

Zaradi smrtonosnega požara v nakupovalnem središču v sibirskem Kemerovu, v katerem je umrlo 64 ljudi, od tega 41 otrok, je odstopil guverner te ruske regije Aman Tulejev.

"Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu sem predal odstopno pismo," je v triminutnem videonagovoru po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Tulejev.

Tulejev je sibirsko regijo vodil od leta 1997, teden dni po požaru, v katerem je umrlo 64 ljudi, pa je sporočil, da "s tako težkim bremenom" ne more ostati na položaju. Presodil je, da je odstop "edina primerna odločitev".

Smrtonosni požar, v katerem je umrlo najmanj 41 otrok, je pretresel državo. Sorodniki žrtev so kritični do počasnega odziva gasilcev ter nezadostne opreme in neznanja policije. Tulejeva so med drugim kritizirali, ker ni obiskal prizorišča tragedije ali se srečal s preživelimi ali svojci žrtev.

Kljub protestom v mestu s 550.000 prebivalci je Putin sprva zavračal odslovitev 73-letnega guvernerja. Tokrat je njegov odstop sprejel, iz ruske volilne komisije pa so že sporočili, da bodo novega guvernerja v regiji volili 9. septembra.

Nakupovalno središče zgrajeno brez dovoljenj

Po navedbah ruskih preiskovalcev je bilo nakupovalno središče zgrajeno brez zahtevanih dovoljenj. Do zdaj so aretirali sedem ljudi, vključno z vodjo regionalnega urada za nadzor nad gradnjo stavb.

Preiskovalci so našli številne hude kršitve varnostnih standardov. Otroci so bili na primer zaklenjeni v sobah, požarni alarm ni deloval, zasilni izhodi pa so bili zaprti.

B. V.