Zaradi požara iz Tučepov evakuirali 800 turistov, na pomoč prihaja vojska

Ogenj zaradi močnega vetra spreminja smer

19. junij 2017 ob 12:42

Makarska - MMC RTV SLO/STA

Na območju med Tučepi in Makarsko na Hrvaškem je ponoči izbruhnil nov požar, zaradi katerega so evakuirali turiste iz treh hotelov v Tučepih in tudi nekaj domačinov.

Več kot 200 gasilcev se je spopadlo s požarom, ki je izbruhnil okrog 2.30 v borovem gozdu nedaleč naselja Gornji Tučepi in se je začel širiti proti Donjim Tučepom. Zaradi ognja so morali iz hotelov Jadran, Neptun in Tamaris več kot 800 turistov evakuirati v hotelsko poslopje Alga, ki je na varnem. V hotele se bodo lahko vrnili, ko bo požar v celoti saniran, poroča HRT.

Svoje hiše so morali zapustiti tudi prebivalci iz vzhodnega dela naselja in nekaj turistov, ki so bivali v zasebnih namestitvah. Objekte so obranili pred ognjem, nihče pa ni bil poškodovan.

Nedostopen teren in utrujenost

Nekaj ur po izbruhu požara je burja spremenila smer požara v smeri Makarske. Gasilski poveljnik Dražen Glavina je ocenil, da je stanje pri Tučepih po naporni noči zadovoljujoče. Kot je dodal, bodo imeli težave pri gašenju zaradi nedostopnega terena, kot tudi zaradi utrujenosti gasilcev, ki so bili od noči na nedeljo angažirani na velikem požaru pri Podgori nedaleč Makarske.

Pričakujejo, da bodo njihova prizadevanja uspeli okrepiti z gasilskimi letali, če bo veter dovolil. Utrujene gasilce z območja Makarske bodo zamenjali njihovi kolegi z drugih območij Hrvaške, je še dejal Glavina, na pomoč pa prihaja tudi okoli 150 vojakov.

Iz hrvaškega avto kluba so sporočili, da je za promet zaprt en pas jadranske magistrale med Tučepi in Makarsko, v celoti pa državna cesta med Makarsko in Vrgorcem.

