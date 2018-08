Gasilci požar pri Omišu spravili pod nadzor

Jadranska magistrala je znova odprta za promet

11. avgust 2018 ob 17:14,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 21:24

Makarska - MMC RTV SLO, STA

Požar blizu Omiša v osrednji Dalmaciji je gasilcem uspelo obvladati. Zgorelo je več kot 70 hektarjev borovega gozda, jadranska magistrala pa je znova prevozna.

Požar se ne širi več, vendar gašenje otežujeta močan veter ter hribovit in težko dostopen teren. Ljudje in hiše niso več ogroženi, poroča HRT. Čez noč bo območje nadziralo tudi okoli 50 pripadnikov hrvaške vojske.

Ogenj se je med požarom sicer približal hišam, najhuje je bilo pri krajih Medići, Mimice in Marušići, kjer je bila prekinjena oskrba z električno energijo, a so jo zdaj znova vzpostavili.

Trenutno požar gasi okoli 180 gasilcev s 44 vozili. Pri gašenju sodeluje sedem gasilnih letal, poroča HRT. V požaru sta zgoreli tudi dve gasilski vozili (fotografije spodaj). Gasilci so iz vozil pravočasno pobegnili, nihče izmed njih ni poškodovan.

Požar je izbruhnil požar okoli 14. ure in se nato hitro razširil, zaradi česar so zaprli tudi del jadranske magistrale med Omišem in krajem Dubci ter promet preusmerili na avtocesto. Jadransko magistralo so medtem znova odprli za promet.

J. R.