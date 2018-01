Zaradi protesta proti varčevanju aretirali savdske prince

Savdska vlada zateguje pas

7. januar 2018 ob 15:43

Riad - MMC RTV SLO, Reuters

Savdske oblasti so aretirale 11 princev, ker so v kraljevi palači v Riadu priredili protest. Skupino je razburila vladna odločitev, da članom kraljeve družine preneha plačevati račune za vodo in elektriko.

Vlada trenutno skuša izpeljati večjo gospodarsko reformo, da bi zmanjšala odvisnost države od naftnih dohodkov. Na udaru je med drugim poraba javnih sredstev, zato so tudi skrčili nekatere vladne subvencije.

V Savdski Arabiji, največji svetovni izvoznici nafte, so v zadnjem letu podvojili ceno goriv, ob tem pa uvedli 5-odstotni davek na večino dobrin in storitev, vključno s hrano in računi za javne storitve.

Uporniški princi so na protestu v palači Kasr Al Hokm zahtevali tudi odškodnino za smrtno kazen, ki so jo oblasti leta 2016 izvršile nad enim izmed njihovih bratrancev, princu Turkiju bin Saudu Al Kabiru.

Al Kabir je bil obsojen zaradi umora svojega prijatelja, s katerim se je sprl sredi puščave blizu Riada. Ker je žrtvina družina zavrnila finančno odškodnino, so princa oblasti oktobra 2016 usmrtile z obglavljenjem.

Čistka v kraljevini

Savdski javni tožilec je aretacije potrdil in v izjavi sporočil, da so moški obtoženi kaljenja javnega miru in reda. Na sojenje čakajo v zaporu Al Hajer južno od prestolnice.

Savdska kraljeva družina ima več vej, veja Saud Al Kabir pa izvira iz bratranca pokojnega kralja Abdulaziza, ki je ustanovil moderno kraljevino.

Abdulaziza je po njegovi smrti leta 2015 nasledil brat Salman, meteorski vzpon 32-letnega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, kraljevega najljubšega sina, ter njegova ambiciozna, nemalokrat agresivna politika, pa povzročata napetosti znotraj kraljeve družine, česar v savdski kraljevini ne vidimo pogosto.

Lani so savdske oblasti v okviru protikorupcijske čistke aretirale več deset princev, pa tudi ministrov in nekdanjih ministrov.

Savdska kraljeva družina šteje več tisoč članov, a obstajajo med njimi velike razlike glede premoženja in statusa.

