Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ustreljena 40-letna Justine Damond je bila zaročena in je načrtovala poroko v avgustu. Delala je kot učiteljica joge, meditacije in zdravega življenja. Foto: Reuters Vodja policije Janee Harteauje odstopila. Foto: Reuters Sorodne novice Policista v Minneapolisu ustrelila avstralsko učiteljico joge Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi smrti nedolžne Avstralke odstopila vodja policije v Minnesoti

Primer odmeval tudi v Avstraliji

22. julij 2017 ob 09:12

Minneapolis - MMC RTV SLO

V ZDA močno odmeva primer iz prejšnjega tedna, ko je policist v Minneapolisu ubil neoboroženo žensko, ki je policijo poklicala na pomoč. Zaradi incidenta je odstopila vodja policije v zvezni državi Minnesota Janee Harteau.

Spomnimo, prejšnjo soboto je 40-letna Avstralka Justine Damond poklicala na pomoč policijo, ker je v bližini svojega doma videla spolni napad. Odzvala sta se dva policista in ko se je Damondova približala njunemu avtomobilu, je eden izmed policistov potegnil pištolo in žensko ubil. Policista sta takoj skočila iz avtomobila in ji skušala nuditi prvo pomoč, vendar je zaradi strela v trebuh umrla na prizorišču, piše BBC.

Dogodek je sprožil veliko ogorčenje tudi v Avstraliji, kjer je premier Malcolm Turnbull dejal, da je šokiran in se vprašal, kako je mogoče, da policist ustreli žensko v pižami blizu njenega doma, ki je le poklicala na pomoč.

Ni znano, zakaj nista imela vklopljenih kamer

Zaradi dejanja policista Mohammeda Noora, ki je sicer prvi policist somalijskega izvora v Minneapolisu, je zdaj odstopila vodja policije v Minnesoti. Janee Harteau je dejala, da se "tak primer ne bi smel zgoditi", a poudarila, da je šlo za "dejanje in presojo posameznika". Dejala je tudi, da bi policista morala imeti vklopljene telesne kamere, ki so jih uvedli prav zato, da bi se izognili tovrstnim tragedijam.

Noor, ki je v policijske vrste vstopil leta 2015, še vedno zavrača pogovor s preiskovalci.

A. P. J.