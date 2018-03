Zaradi spora med Srbijo in Kosovom zaostajajo ure po Evropi

Rešitev ne bo enostavna

8. marec 2018 ob 07:19

Beograd,Priština - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V zadnjih dneh je marsikdo opazil, da ure na elektronskih napravah, kot so pečice in budilke, zaostajajo. Razlog so težave v elektroenergetskem sistemu celinske Evrope, natančneje - kriv je spor med Srbijo in Kosovom. Nujna je politična rešitev.

Kot pojasnjujejo v Evropskem združenju sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja (ENTSO-E), je elektroenergetski sistem celinske Evrope veliko sinhronizirano območje, ki se razteza od Španije do Turčije in od Poljske do Nizozemske. Obsega 25 držav, vključno s Slovenijo.

Standardizirana frekvenca električnega omrežja v območju je 50 hercev, a se območje že od sredine januarja sooča s stalnimi odmiki od te frekvence. Povprečna frekvenca v evropskem sistemu od sredine januarja do danes je okoli 49,996 herca.

Za odstopanja je kriv primanjkljaj v proizvodnji električne energije; trenutno primanjkuje okoli 113 gigavatnih ur elektrike. V ENTSO-E so s prstom pokazali na Kosovo in Srbijo oz. "politična nesoglasja med srbskimi in kosovskimi oblastmi".

Zmanjšanje povprečne frekvence prizadene tiste električne ure, ki se ravnajo po frekvenci elektroenergetskega sistema. Te ure trenutno zaostajajo za šest minut.

Predlagajo ročno ponastavitev

Kot poudarjajo v združenju, tovrstnega primera v preteklosti še ni bilo, deviacije pa se morajo nemudoma končati. "Odgovoriti je treba na vprašanje, kdo bo kompenziral to izgubo," so zapisali.

ENTSO-E skupaj z nacionalnimi operaterji trenutno išče morebitne tehnične možnosti za rešitev nastale zagate. Hkrati pa v združenju pozivajo evropske in nacionalne politične voditelje, naj zagotovijo rešitev za politično stran problema.

Kot še dodajajo, je ure mogoče na pravilno vrednost nastaviti ročno, vendar jih bo v tem primeru treba ponovno resetirati, ko bo sistem okreval na normalno frekvenco. Če uporabniki ne storijo ničesar, se bodo ure "popravile" same, ko se bo stanje v sistemu normaliziralo.

Združenje ob tem navaja, da bodo odmike od normalnega stanja predvidoma popravili v tem tednu, nato pa bo treba nadomestiti manjkajočo energijo. "Vrnitev sistema na normalno stanje bi lahko trajala nekaj tednov," so še dodali.

K. S.