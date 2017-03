Zaradi stavke v Berlinu odpovedanih 650 letov

Stavka naj bi trajala do torka zjutraj

13. marec 2017 ob 13:18

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Zaposleni na dveh berlinskih letališčih Tegel in Schönefeld so v ponedeljek zjutraj začeli 25-urno stavko, zaradi katere je bilo odpovedanih 650 letov.

Okoli 2.000 zaposlenih stavka zaradi spora glede plač med sindikatom Verdi in upravljalcem obeh letališč. Že v petek so morali na letališčih odpovedati več sto letov, po neuspešnih pogajanjih pa se stavka nadaljuje tudi ta teden. Zaposleni naj bi stavkali do torka do 5. ure zjutraj.

Na letališču Tegel bodo v ponedeljek odpovedali vsaj 448 letov, na Schönefeldu pa okoli 194 poletov. Upravljavec obeh letališč potnike poziva, naj preverijo status letov še preden se podajo na letališče. Že v petek so morali sicer zaradi stavke zaposlenih odpovedati več sto letov.

Zahteva: Dvig urne postavke za evro v letu dni

Vzrok za stavko je že dlje časa trajajoči spor glede plač med sindikatom Verdi, v katerem so združena vsa na letališču delujoča podjetja, in upravljalcem obeh letališč. Odkar so bile storitve pred desetimi leti privatizirane, se je konkurenca občutno povečala, temu ustrezno pa plače znižale. Sindikat zahteva zvišanje povprečne urne postavke z 11 na 12 evrov v roku enega leta, medtem ko so delodajalci plačo zaposlenim za evro na uro pripravljeni dvigniti v obdobju treh let.

Berlinski župan v Moskvo preko Dresdna

Stavka je zmotila tudi načrtovan tridnevni obisk berlinskega župana Michaela Müllerja v Moskvi. Ta je moral v rusko prestolnico poleteti preko letališča Dresden. Prav v Dresden in Leipzig bodo nekateri prevozniki preusmerili svoje lete, pri čemer bo vsako izmed omenjenih prevzelo dodatnih 25 letov.

A. V.