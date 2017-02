Zaradi Trumpa veleblagovnice bojkotirajo Ivanko Trump

Predsednik se je že odzval na Twitterju

9. februar 2017 ob 08:07

Seattle - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump se je na Twitterju znesel nad ameriško veleblagovnico Nordstrom, zadnjo v vrsti, ki je prenehala prodajati oblačila modne linije Trumpove hčerke Ivanke.

"@Nordstrom se tako krivično vede do moje hčerke Ivanke. Ona je krasna oseba - vedno me žene, naj naredim, kar je prav! Grozno!" je tvitnil predsednik, za katerega smo že vajeni, da uporablja Twitter za svoj ventil.

Nordstrom, maloprodajni velikan iz Seattla, je prejšnji teden sporočil, da ne bo več prodajal Ivankine linije oblačil in modnih dodatkov.

Čeprav 35-letna Ivanka Trump nima uradne vloge v Beli hiši, Trump ne skriva, da je prav ona njegov največji ponos, in mnogi menijo, da gre v svojih izrazih naklonjenosti do čedne svetlolaske predaleč. Tako je večkrat opeval njeno lepoto in celo javno dejal, da bi verjetno hodil z njo, če ne bi bila njegova hčerka.

Ivanka je vidnejšo vlogo igrala tako v očetovi kampanji kot tudi zdaj, ko je oče v Ovalni pisarni, ko skuša s svojimi liberalnejšimi nazori uravnotežiti skrajno konservativnost, v katero Trumpa vodi njegova desna roka Steve Bannon.

Ivanka kot prva dama

Medtem ko Trumpova soproga Melania v nasprotju z vsemi tradicijami in pričakovanji še vedno ni zares prevzela vloge prve dame ZDA in ostaja s sinom Barronom v Trump Towerju na Manhattnu, njeno mesto de facto zapolnjuje Ivanka, ki je očeta spremljala tako na srečanjih s tujimi državniki kot tudi na nedavnem poklonu ubitemu marincu, ki je padel v Jemnu v prvi vojaški operaciji, ki jo je odobril Trump kot predsednik ZDA. Njen položaj znotraj administracije je tako nejasen, da se nekateri mediji celo povsem resno sprašujejo, če bi bilo izvedljivo, da Trump tudi uradno Ivanko postavi na mesto prve dame.

Trump je sicer za enega od uradnih svetovalcev imenoval tudi Ivankinega soproga Jareda Kushnerja, vplivnega judovskega nepremičninskega mogotca, ki pa na Trumpa vseeno nima toliko vpliva kot Bannon, nekdanji prvi mož konservativnega in nacionalističnega portala Breitbart News.

Nordstrom se brani, da odločitev, da opusti Ivankino linijo, ni bila politična, ampak da temelji na gibanju prodaje njenih izdelkov. "Imamo na tisoče znamk," je povedal predstavnik Nordstroma za Seattle Times. "Vsako leto opustimo okoli 10 odstotkov znamk in svojo ponudbo osvežimo z novimi. V tem primeru smo se glede na predstavo znamke odločili, da izdelkov ne kupimo več."

Pritiski na trgovce

A, kot piše The Hill, je bil Nordstrom pod velikim pritiskom, da se distancira od kontroverzne prve družine ZDA, in vse več je pozivov k bojkotu veleblagovnic, ki prodajajo izdelke s pečatom "Trump" - pa naj si gre za očetove ali hčerkine.

Kot piše revija Fortune, je Nordstrom sicer sprva stal za Ivankino znamko, češ da se ne želi vpletati v politiko. "Slišali smo od strank, vključno od tistih najbolj zvestih, da grozijo z bojkotom Nordstroma, če bomo še naprej prodajali Ivankino linijo," so sporočili iz Nordstroma novembra. "Hkrati pa imamo tudi stranke, ki pravijo, da bodo Nordstrom bojkotirale, če nehamo prodajati njeno znamko. Gre za zelo delečo temo. Karkoli storimo, bomo del naše klientele razočarali."

S podobno težavo se v tem politično razgretem ozračju ubadajo vsi trgovci, ki prodajajo Trumpove izdelke. Tudi veleblagovnico Macy’s pozivajo, naj opusti Ivankino modno znamko, v torek pa je mnoge razburil izvršni direktor znane ameriške znamke športnih oblačil Under Armour Kevin Plank, ko je pohvalil Trumpa kot "veliko pridobitev za državo".

Prepletanje interesov

Ivanka je sicer januarja, tik pred Trumpovim ustoličenjem, sporočila, da se umika z izvršnega položaja pri svoji modni znamki, kar gre delno pripisati etiki, delno pa praktičnosti, saj se je z možem preselila v Washington.

A kot piše Washington Post, Trumpov zadnji zapis na Twitterju ustvarja samo še dodatne nejasnosti glede prepletenosti Trumpove vloge v Beli hiši in družinskih poslovnih interesov. Demokrati so tako tvit že označili za "neprimernega" in "neetičnega", Norm Eisen, ki je bil pod Trumpovim predhodnikom Obamo zadolžen za etična vprašanja, pa za "nezaslišanega".

Trumpov tiskovni predstavnik Sean Spicer je tvit branil, češ da ima njegov šef vso pravico postaviti se za svojo družino in pozdraviti njene poslovne dejavnosti in uspehe. "To je neposreden napad na njegovo politiko in na njeno ime," je še pribil Spicer.

Je pa ob vsem tem, kot izpostavlja BBC, ironija, da se Trumpu njegova dobronamerna prizadevanja v bran Ivanki lahko samo maščujejo. Kateri trgovec pa bi si želel zdaj v partnerstvo z Ivanko, ko pa ve, da tvega bes predsednika in njegovih podpornikov, če se reči izjalovijo?

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

K. S.