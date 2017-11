Zaradi žaljive upodobitve Erdogana na vojaških vajah Nata Turčija umika svoje vojake

Za incident naj bi bil odgovoren civilist

17. november 2017 ob 18:15

Ankara,Oslo - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turčija umika 40 svojih vojakov iz vojaške vaje zveze Nato na Norveškem, kjer so na žaljiv način upodobili turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in ustanovitelja moderne Turčije Mustafo Kemala Atatürka. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg se je opravičil.

Erdogan je v govoru pred člani svoje Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) sporočil, da vojake umika zaradi odvitega žaljivega plakata, ki njega in Atatürka upodablja kot sovražnika. Turški mediji ugibajo, da so njune slike uporabili za strelski tarči.

Erdogana sta o incidentu obvestila general Hulusi Akar in minister za evropske zadeve Omer Celik, ki sta bila na poti na Natovo konferenco v kanadski Halifax. "Rekla sta, da se je to zgodilo in da bomo umaknili naših 40 vojakov. Jaz sem rekel: Absolutno, brez oklevanja, takoj jih umaknite," je dejal Erdogan. "Takšnega zavezništva ni mogoče imeti," je dodal turški predsednik, ki je imel govor pred velikima slikama sebe in Atatürka

Turčija, ki je članica Nata vse od leta 1952, je ena najpomembnejših članic zavezništva. Ima drugo najštevilčnejšo vojsko, takoj za ZDA, ter meji na Sirijo, Irak in Iran, zaradi česar je izjemnega strateškega pomena. Odnosi Turčije z zahodnimi zaveznicami so se skrhali zaradi čistke po lanskem spodletelem poskusu državnega udara.

Za incident odgovoren civilist

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg se je že opravičil, a ni podal podrobnosti glede incidenta. "Opravičujem se za to žalitev.Incidenti so bili rezultat dejanj posameznika in ne odražajo stališč Nata," je dejal Stoltenberg, nekdanji norveški obrambni minister.

Odgovoren naj bi bil eden od civilistov, ki so ga iz vojaških vaj nemudoma odstranili. Na vojaških vajah Nata sodeluje tudi 250 civilistov iz 11 držav članic, ki delujejo kot osebje, poroča Washington Post.

Opravičilo norveškega ministra

Opravičilo je podal tudi norveški obrambni minister Frank Bakke-Jensen in dodal, da je bil žaljiv zapis objavljen na računalniškem omrežju, ki so ga uporabljali med vajami. "Sporočilo ne predstavlja stališč ali politik Norveške. Opravičujem se za vsebino sporočila," je dejal Bakke-Jensen in napovedal podrobno preiskavo, kateri bodo sledili ustrezni ukrepi.

J. R.