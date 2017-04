Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med ponarejenimi živili prevladuje alkohol. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zasegli za 230 milijonov evrov ponarejenih živil

Ponaredki mineralne vode, jušnih kock, oljčnega olja in kaviarja

25. april 2017 ob 16:49

Haag - MMC RTV SLO/STA

V skupni operaciji Europola in Interpola je bilo v več evropskih državah zaseženih za 230 milijonov evrov ponaredkov živil, ki bi bila lahko tudi zdravju nevarna, od jušnih kock do kaviarja.

Operacija je trajala več mesecev, v njej pa so sodelovali preiskovalci iz 61 držav. S sedeža Europola v Haagu so sporočili, da so preiskovalci zasegli skoraj 10.000 in več kot 26 milijonov različnih živil.

Tolpe so proizvajale ponaredke vsakdanjih živil, kot so mineralna voda, oljčno olje in jušne kocke, pa tudi luksuzne proizvode, kot sta vino in kaviar.

Europol je ob tem opozoril, da so nekateri ponaredki lahko nevarni zdravju.

V Nemčiji so denimo odkrili prevaro z oreščki, ki bi bila lahko usodna za alergike. Tako je bilo v 1.300 kilogramih mletih lešnikov osem odstotkov arašidov, ki pogosto povzročajo alergije. V 500 kilogramih lešnikove paste pa so našli do 45 odstotkov indijskih oreščkov.

Tudi ponaredki znanih znamk

Na Portugalskem so v eni od opuščenih tovarn našli več kot 310.000 konzerv sardin v paradižnikovi omaki, ki so jih nepridipravi tik pred iztekom roka uporabnosti prepakirali in pri tem niso upoštevali higienskih predpisov. Ribe so bile namenjene tako za izvoz kot za prodajo v Evropski uniji. V Španiji so zasegli 530 kilogramov rakov, ki niso bili primerni za uživanje.

V operaciji so odkrili tudi ponaredke živil znanih znamk, ki sicer niso bili nevarni zdravju - v Franciji jušne kocke, v Italiji mineralno vodo.

V okviru operacije Opson VI, ki je potekala od decembra lani do marca letos, so izvedli okoli 50.000 inšpekcij, v katerih so sodelovali policisti, cariniki, živilski inšpektorji in podjetja.

G. V.