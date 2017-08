Zaslišanje osumljencev v Madridu: Glavni načrtovalec je bil imam

Za soboto napovedan shod proti terorizmu

22. avgust 2017 ob 15:50,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 18:31

Barcelona - MMC RTV SLO

Teroristična celica je načrtovala veliko obsežnejši napad z eksplozivnimi telesi, glavni načrtovalec napadov pa je bil imam, sta na zaslišanju v Madridu dejala dva od četverice osumljencev, ki so jih policisti aretirali po napadih v Barceloni in okolici.

Imam Abdelbaki El Sati, nekdanji imam v mestu Ripollu, od koder je bila večina članov teroristične celice, je umrl v eksploziji v hiši noč pred napadom v Barceloni.

Najprej je, oblečen v bolnišnično pižamo, ker je zaradi ran v bolnišnični oskrbi, pričal Mohamed Houli Chemlal, ki je bil ranjen v eksploziji v hiši v Alcanarju dan pred napadom v Barceloni. Zaslišanje na sodišču v Madridu, kamor so četverico prepeljali iz Barcelone, sicer poteka za zaprtimi vrati in predstavlja začetek dolgega sodnega procesa v povezavi s terorističnimi napadi pretekli četrtek, v katerih je umrlo 15 ljudi, več kot 130 pa je ranjenih.

Osem drugih članov teroristične celice, ki je načrtovala še obsežnejše napade, je mrtvih, dva sta umrla v eksploziji, šest pa jih je ustrelila policija.

Kot poroča BBC, naj bi preiskovalni sodnik Fernando Andreu prebral obtožnico proti četverici, najverjetneje bodo obtoženi vrste zločinov, od terorizma, umorov do posedovanja orožja.

Na sodišču so še 28-letni Driss Oukabir, ki je zanikal svojo vpletenost v napad. Njegov potni list so našli v kombiju na La Rambli. Oukabir trdi, da je njegov brat Moussa, ta je bil ubit v operaciji v Cambrilsu, ukradel njegove dokumente. Pred sodnika sta stopila še 27-letni Mohammed Aalla, domnevni voznik audija, s katerim so napadalci izvedli napad v Cambrilsu, in 34-letni Sahal Al Karib, lastnik bara v Ripollu, od koder so pošiljali denar v Maroko.

Kot smo poročali, je španska policija v ponedeljek v vinogradu v Subiratsu blizu Barcelone ubila glavnega osumljenca, 22-letnega Younesa Abouyaaqouba, ki je vozil kombi, s katerim je na La Rambli ubil 13 ljudi, na begu pa naj bi ubil tudi voznika vozila, s katerim je potem pobegnil.

V soboto shod proti terorizmu

V Barceloni bodo v soboto ob 18. uri potekale množične demonstracije proti terorizmu, ki se jih bo udeležil tudi evropski komisar za energijo, Španec Miguel Arias Canete, ki bo zastopal celotno Evropsko komisijo. Shod se bo začel na trgu Plaza de Catalunya, kjer se je pretekli teden začel morilski pohod terorista, ki je potema na ulici La Rambla ubil 13 ljudi.

K. T.