Zastrupitev para z novičokom "nesrečna posledica" afere Skripal

Moški in ženska sta še vedno v kritičnem stanju

5. julij 2018 ob 13:39,

zadnji poseg: 5. julij 2018 ob 13:44

London - MMC RTV SLO, Reuters

Zastrupitev britanskega para z živčnim strupom novičok je "nesrečna posledica" poskusa umora ruskega agenta in njegove hčere, trdi britanski minister za zdravje Jeremy Hunt. Moskva zanika vpletenost in obžaluje, da je prišlo do nove zastrupitve.

"Videti je kot zelo nesrečna in, upamo, da ne tragična posledica prejšnjega poskusa umora, ki se je zgodil marca, nekdanjega ruskega agenta in njegovo hčere," je za televizijo Sky News dejal minister James Hunt.

Kaj je novičok?

Živčni plin novičok je med sedemdesetimi in osemdesetimi leti prejšnjega stoletja razvila Sovjetska zveza, njegov učinek pa nastopi že v nekaj minutah, saj onesposobi prenos informacij z živcev na mišico. Strup najhitreje učinkuje, če se inhalira ali zaužije, počasneje pa, če v telo pronica skozi kožo. Posledice so oteženo dihanje, ohromitev in kolaps telesnih funkcij. Čeprav proti novičoku obstaja protistrup, je bi razvit kot izjemno odporen - njegova razgradnja in izhlapevanje sta izjemno počasna.



Moskva zavrača vpletenost

Britanski minister za varnost Ben Wallace je pozval Moskvo, naj razkrije podatke o napadu na nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo marca letos, saj bi Rusija s tem lahko preprečila morebitne nove zastrupitve. Iz Kremlja odgovarjajo, da so Britancem ponudili pomoč pri preiskavi, a so jih v Londonu zavrnili. Moskva zanika tudi kakršno koli vpletenost v napad na Skripala in obžaluje, da je znova prišlo do nove zastrupitve in da sta dva Britanca v kritičnem stanju.

Britanska policija je potrdila, da je bil par, ki se od sobote bojuje za svoje življenje v bolnišnici v Salisburyju, izpostavljen živčnemu strupu novičok. Po navedbah Združenega kraljestva so novičok izdelovali v nekdanji Sovjetski zvezi. Dvojico so našli prejšnjo soboto nezavestna v neki hiši v vasi Amesbury, nekaj več kot 10 kilometrov oddaljeni od Salisburyja. Sprva so domnevali, da je šlo za prevelik odmerek mamil.

Ni dokaza namerne zastrupitve

Vodja britanskih protiterorističnih enot je povedal, da ni dokaza, da bi bila dvojica namerno zastrupljena. Prav tako po njegovih navedbah ni dokaza, da sta zastrupljena nedavno obiskala katero območje, kjer sta se zastrupila Skripala. Kot je dodal, bo vrsta preiskav pokazala, ali sta primera povezana. Ob tem je poudaril, da ni velikega zdravstvenega tveganja za javnost. "Prepričani smo, da bi, če je bil še kdo izpostavljen tako visoki ravni živčnega strupa, že kazal simptome," je še dodal.

Policija je za javnost zaprla pet krajev, ki jih je dvojica obiskala pred zastrupitvijo - park, zavetišče za brezdomce, lekarno, cerkev in hišo v Amesburyju. Ob tem so tiste, ki so v petek ali soboto obiskali katerega od teh krajev, pozvali, naj operejo svoja oblačila ter očistijo svoje osebne predmete. Poleg tega je javnost pozvala še, naj ohrani mirno kri, za pomoč in svetovanje zaskrbljenim prebivalcem pa je vzpostavila tudi dve krizni telefonski liniji.

Britanski notranji minister Sajid Javid je za danes zaradi novega primera zastrupitve z živčnim strupom sklical krizni sestanek vladnega kabineta. Tiskovna predstavnica premierke Therese May je povedala, da je Mayeva "redno obveščena" o trenutnih razmerah.

K. Št.