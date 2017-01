Rusijo ameriški "lov na čarovnice" že utruja

Moskva zavrača kakršno koli vpletenost

9. januar 2017 ob 19:29

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Rusija se je odzvala na poročilo ameriških obveščevalcev o ruskih hekerskih napadih, s katerimi naj bi Moskva skušala vplivati na izid ameriških predsedniških volitev.

Poročilo je Kremelj označil za amatersko in neutemeljeno. Ob tem je Rusija dodala, da jo take obtožbe "utrujajo", spominjajo pa jo na "lov na čarovnice". "Gre za popolnoma neutemeljene obtožbe na amaterski ravni," je povedal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov.

Moskva obtožbe zavrača

Peskov je poudaril, da gre za "pravi lov na čarovnice", kar je sicer glede tega vprašanja dejal že novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da gre za "politični lov na čarovnice", s katerim ga želijo diskreditirati.

"Še naprej kategorično zavračamo vsakršno vpletenost Moskve v informacijske napade na ZDA," je povedal Peskov. Dodal je še, da to poročilo ne vsebuje nobene osnove za obtožbe iz Washingtona: "Še vedno ne vemo, katere podatke so uporabili tisti, ki so sprožili te neutemeljene obtožbe." To je prvi uradni odziv Moskve, potem ko je Trump poročilo prejel v petek. Reince Priebus, ki bo vodil Trumpov kabinet, je potrdil, da je novoizvoljeni ameriški predsednik prejel poročilo in je z vsebino seznanjen, piše BBC.

Namen oslabiti Clintonovo

Ameriške obveščevalne agencije so v petek po srečanju Trumpa z obveščevalnimi vodji objavile poročilo z neposredno obtožbo Rusije in njenega predsednika o kampanji vplivanja na ameriške volivce, da zavrnejo demokratko Hillary Clinton in izberejo republikanskega kandidata. Ruski hekerji naj bi med drugim vdrli v račune elektronske pošte demokratske stranke in njihove kandidatke, spletni portal Wikileaks pa je ukradeno pošto objavil pred volitvami, s čimer naj bi nameravali oslabiti Clintonovo.

Trump je pod vse večjim pritiskom obojih, demokratov in republikancev, da se pred inavguracijo odzove na obtožbe. Medtem je Barack Obama zaradi hekerskih napadov z ameriških tal že izgnal 35 ruskih diplomatov.

T. J.