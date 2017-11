ZDA bodo podpirale Turčijo v boju proti PKK-ju in drugim terorističnim grožnjam

Želja po izročitvi Gülena

10. november 2017 ob 10:42

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški podpredsednik Mike Pence je v Beli hiši sprejel turškega premierja Binalija Yildirima, s katerim sta izrazila upanje, da bo srečanje pomagalo odpreti novo poglavje v odnosih med državama.

Odprtih vprašanj med Ankaro in Washingtonom nista rešila, vendar pa je Bela hiša sporočila, da sta se sogovornika strinjala s potrebo po konstruktivnem dialogu, poudarila sta skupni interes za stabilnost in varnost Bližnjega vzhoda in se strinjala z dodatnim posvetovanjem med vladama v tej smeri.

Podpora v boju proti terorističnim grožnjam

Pence se je premierju zahvalil za prispevek Turčije k svetovni stabilnosti in boju proti samooklicani Islamska država (IS) ter zagotovil, da bodo ZDA podpirale Turčijo v boju proti Kurdski delavski stranki (PKK) in drugim terorističnim grožnjam.

Ameriški podpredsednik je sicer izrazil globoko zaskrbljenost zaradi aretacij ameriških državljanov, konzularnega osebja ZDA v Turčiji, novinarjev in članov civilne družbe v času izrednih razmer in pozval k preglednemu in poštenemu reševanju primerov.

Želja po izročitvi Gülena

Turški premier je po drugi strani prenesel željo svoje države, da jim ZDA izročijo klerika Fethullaha Gülena, ki ga turški predsednik Recep Tayyip Erdogan obtožuje organizacije poskusa državnega udara.

Glede normalizacije izdaje vizumov v Turčiji in ZDA, kar so prekinile aretacije v Turčiji, pa podpredsednik in premier nista sporočila ničesar. Izdajanje vizumov se je deloma obnovilo tik pred Yildirimovim obiskom ZDA.

T. J.