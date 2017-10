ZDA bodo "še enkrat" poskušale sodelovati s Pakistanom

V Afganistan napotenih dodatnih 3.500 ameriških vojakov

4. oktober 2017 ob 11:32

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

ZDA bodo "samo še enkrat" poskusile sodelovati s Pakistanom glede Afganistana, nato pa bodo razmislile o nadaljnjih korakih v povezavi z domnevno podporo Islamabada terorističnim skupinam.

Čeprav je Pakistan ena najtesnejših ameriških zaveznic v boju proti terorizmu, pa so odnosi vseeno občutljivi, ko gre za vprašanje očitkov na račun Pakistana, da ta podpira in pomaga skrajnim islamskim skupinam v sosednjem Afganistanu.

Ameriški obrambni sekretar Jim Mattis je pred odborom za oborožene sile dejal, da bodo še enkrat poskusili strategijo skupnega delovanja s Pakistanom, a če se bodo napori izjalovili, potem bo predsednik sprejel potrebne ukrepe.

Mattis je še povedal, da se bo kmalu odpravil v Islamabad, vendar več podrobnosti ni navedel.

Ena od možnosti je, da bi administracija Donalda Trumpa razširila napade z ameriškimi brezpilotnimi napadi ali celo znižala status Pakistana, ki je zdaj uvrščen med večje ameriške zaveznike iz držav, ki niso članice zavezništva Nato.

Obtožbe že v preteklosti

V ločenem pričanju pred senatom je načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general marincev Joe Dunford izrazil prepričanje, da ima glavna pakistanska obveščevalna služba ISI povezave s skrajnimi skupinami.

Te obtožbe niso nove, saj je bil ISI že večkrat v preteklosti obtožen sodelovanja in podpiranja skrajnih ter terorističnih skupin. Tako naj bi med drugim v 90. letih prejšnjega stoletja talibani prav s pomočjo ISI-ja prevzeli nadzor nad Afganistanom, ki so mu vladali do ameriškega vojaškega posredovanja konec leta 2001.

ISI je tarča obtožb tudi sosednje Indije, ki v pakistanski obveščevalni službi vidi enega glavnih podpornikov skrajnih islamskih skupin, ki delujejo na območju Kašmirja.

Pakistansko veleposlaništvo v Washingtonu je v odzivu sporočilo, da je Islamabad dosegle že velik uspeh proti terorizmu na pakistanskih tleh, vendar si želijo podobnega uspeha tudi v Afganistanu, saj bo v nasprotnem primeru do miru v regiji še daleč.

ZDA bodo v skladu z novo strategijo Trumpa za Afganistan v nemirno državo napotile dodatnih 3.500 vojakov, ki bodo okrepili ofenzivo proti talibanskim upornikom, potem ko so se ti znova okrepili po letu 2014, ko je Nato zaključil z bojnimi operacijami.

Novi ameriški vojaki se bodo pridružili 8.400 ameriškim vojakom, ki so v Afganistanu. Po besedah Dunforda so trenutni stroški ZDA v Afganistanu okoli 12,5 milijarde ameriških dolarjev, nova strategija pa naj bi pomenila za 1,1 milijarde dodatnih stroškov.

