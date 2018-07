ZDA bodo Ukrajini namenile 200 milijonov dolarjev za obrambo

Trump in Putin tudi o krizi v Ukrajini

21. julij 2018 ob 16:36

Kijev - MMC RTV SLO

ZDA so napovedale, da bodo Ukrajini namenile 200 milijonov dolarjev za krepitev njenih obrambnih sposobnosti.

Pentagon je sporočil, da bodo sredstva šla za usposabljanje, komunikacijo, zdravniško oskrbo in druge operacijske sposobnosti, ne pa tudi za samo orožje.

ZDA pravijo, da so Kijevu od leta 2014 namenile že več kot milijardo dolarjev za obrambo. Tistega leta je Rusija priključila polotok Krim, obtožujejo pa jo tudi, da oborožuje separatiste na vzhodu Ukrajine.

V konfliktu v pokrajinah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih več kot 10.000 ljudi. Moskva zanika, da bi na območje pošiljala svoje vojake ali da bi oboroževala separatiste, priznava pa, da upornikom pomagajo ruski "prostovoljci".

Vrh Trumpa in Putina

Pentagon je to naznanil le nekaj dni po srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na vrhu v Helsinkih, ki je v ZDA dvignil veliko prahu, saj naj bi bil na njem Trump preveč popustljiv do Putina.

Na vrhu sta se sicer predsednika pogovarjala o številnih temah, vključno s krizo v Ukrajini. Putin naj bi predlagal, da bi v spornih regijah izvedli referendum, česar pa Moskva javno ni potrdila.

