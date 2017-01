Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čikaška policija je bila nad videnim ogorčena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ZDA: Četverica aretirana zaradi v živo predvajanega napada

Policija zgrožena nad gnusnim zločinom

5. januar 2017 ob 07:26

Chicago - MMC RTV SLO

V Chicagu je policija aretirala štiri ljudi zaradi posnetka napada, predvajanega v živo na Facebooku. Napadalci so zvezali in fizično napadli moškega s posebnimi potrebami, ob tem pa psovali belopolte in novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

V polurnem posnetku je videti, kako napadalci razrežejo oblačila 19-letne žrtve, spuščajo nanj cigaretne ogorke ter mu potisnejo z nogo glavo nazaj in mu z nožem odstranijo del skalpa, ob tem pa vidimo več opazovalcev, kako se med napadom smejijo in kadijo, poroča BBC.

Čikaška policija, ki dogodek preiskuje kot potencialen zločin iz sovraštva, je video opisala kot "gnusnega". "Vprašaš se, kaj ljudi privede, da z nekom tako ravnajo," je na tiskovni konferenci povedal policijski komisar Eddie Johnson. "Policist sem že 28 let in sem pri svojem delu videl stvari, ki jih človek v celem svojem življenju ne bi smel, a me še vedno osupne, kako še vedno videvamo stvari, ki jih ne bi smeli," je dejal, ob tem pa pohvalil nagel odziv dežurnih policistov, ki so napadenega moškega rešili.

Žrtev našli med tavanjem po ulici

Po navedbah policije je neimenovana belopolta žrtev znanec enega od napadalcev, najverjetneje pa so ga ugrabili 48 ur pred napadom. Žrtev, močno travmatizirano zaradi napada, so medtem še izpustili iz bolnišnice.

Napad se je zgodil v torek v enem od stanovanj v čikaškem West Sidu. Policija je žrtev našla, ko je po napadu dezorientirana in v šoku tavala po ulicah, kasneje pa so se odzvali na prijavo napada nedaleč od kraja, kjer so našli 18-letnika, in odkrili dokaze nasilja in poškodovane lastnine.

Po navedbah policije je žrtev pogrešana oseba "visokega tveganja", napadalci - dva moška in dve ženski - pa so za zapahi. Na Facebooku je napad predvajala ena od žensk.

K. S.