ZDA dosegle dogovor z Mehiko – po njem bi prosilci za azil čakali zunaj ZDA

Nova mehiška vlada dojemljiva za ameriške pobude

24. november 2018 ob 20:30

Washington,Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa je prejela podporo nove mehiške vlade glede ameriškega načrta reforme obmejne politike.

Po ameriškem predlogu bi morali prosilci za azil čakati v Mehiki, dokler ameriška sodišča procesirajo njihove prošnje za azil, poroča Washington Post.

Če bo predlog sprejet, bi pomenil popoln obrat od uveljavljene ameriške azilantske politike in postavil prebežnike iz Srednje Amerike, ki skušajo priti v ZDA ter pobegniti pred revščino in nasiljem doma, pred veliko oviro.

Z dogovorom je Trumpova administracija tudi premagala dolgoletni odpor Mehike do večjega sodelovanja ZDA na področju prebežniške politike.

"Ostati v Mehiki"

Osnutek predloga, znanega kot "Ostati v Mehiki", navaja, da bodo morali prosilci za azil ostati na meji v Mehiki, medtem ko sodišča obravnavajo njihove primere. Do zdaj so prosilci za azil, ki jim je uspelo prečkati mejo, lahko na razrešitev svojega primera počakali v ZDA.

"Za zdaj smo se dogovorili glede politike 'Ostati v Mehiki'," je sporočila Olga Sánchez Cordero, prihajajoča mehiška notranja ministrica, katere šef, novi mehiški predsednik Andrés Manuel López Obrador, bo stolček zasedel 1. decembra.

"To je sicer le kratkoročna rešitev. Srednjeročna in dolgoročna je, da ljudje ne migrirajo," poudarja Sánchez Corderova. "Mehika je razprla roke in vse, a predstavljajte si, ena karavana ljudi za drugo, to bi bila težava tudi za nas."

Čeprav še ni bil podpisan noben uradni dogovor, ameriške oblasti pa opozarjajo, da je še vedno treba doreči številne podrobnosti, je prihajajoča mehiška vlada dovzetna za koncept preureditve svoje države v nekakšno čakalnico za ameriške sanje.

K. S.