ZDA in Južna Koreja začeli vsakoletne skupne vojaške vaje

Državi se pripravljata na srečanje s Kim Džong Unom

1. april 2018 ob 19:55,

zadnji poseg: 1. april 2018 ob 20:22

Seul - MMC RTV SLO, STA

Ameriška in južnokorejska vojska sta v Južni Koreji pred napovedanimi srečanji s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom začeli skupne vojaške vaje, na katerih bo sodelovalo okoli 300.000 korejskih in več kot 11.500 ameriških vojakov.

Vsakoletne vaje z imenom Mladič orla (Foal Eagle) običajno potekajo konec februarja ali v začetku marca, letos pa so jih zaradi zimskih olimpijskih iger februarja v Južni Koreji prestavili. Prav tako so serijo terenskih urjenj skrajšali z dveh mesecev na enega, tokratne vaje bodo trajale štiri tedne.

ZDA tokrat ne bodo s tolikšno vnemo razkazovale svoje vojaške moči, saj na vajah naj ne bi sodelovale ameriške jedrske podmornice in letalonosilke, izključena bodo tudi nekatera druga strateška orožja. Na lanskih vajah je denimo sodelovala letalonosilka Carl Vinson, v vaje pa so vključili tudi protiraketni obrambni sistem THAAD.

Tako Seul kot Washington se sicer pripravljata na srečanji s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. Pjongjang, ki je običajno glasno kritiziral tovrstne vojaške dejavnosti v svoji soseščini, je tokrat razmeroma molčeč, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Južnokorejski predsednik Mun Dže In naj bi se s Kimom srečal 27. aprila na meji med državama, ameriški predsednik Donald Trump pa naj bi s severnokorejskim voditeljem osebno govoril še pred koncem maja, čeprav točne lokacije in datuma srečanja še niso določili.

Kim je obljubil, da Severna Koreja v času do teh srečanj ne bo izvajala jedrskih ali raketnih poskusov. Na svoji prvi poti v tujino, odkar je leta 2011 prevzel vodenje države, je Kim na Kitajskem izrazil tudi pripravljenost na pogovore o morebitni denuklearizaciji svoje države.

Pop zvezdniki zabavali Kima

Ameriško-korejske vojaške vaje so se začele na isti dan, ko je na koncertu v severnokorejski prestolnici Pjongjang nastopila skupina zvezdnikov popularne glasbe iz Južne Koreje, med njimi tudi priljubljeni pevec Cho Yong-pil, pevka Seohyun in dekliška skupina Red Velvet.

Prvega koncerta južnokorejskih pop zvezdnikov v do zdaj izolirani Severni Koreji po 13 letih se je skupaj s soprogo udeležil tudi severnokorejski voditelj, so sporočili s tamkajšnjega ministrstva za kulturo. Dogodek je potekal v gledališču s 1.500 sedeži na vzhodu prestolnice, v njem pa je sodelovalo 120 umetnikov, med njimi zvezdnikov glasbene industrije, plesalcev in mojstrov borilnih veščin.

Več medkorejske kulture?

Kim je z obiskom postal prvi voditelj režima, ki se je udeležil koncerta južnokorejskih glasbenikov, navaja južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Kim naj bi si želel tudi pogostejših medkorejskih kulturnih dogodkov, zato naj bi še enega predlagal za letošnjo jesen v južnokorejskem Seulu.

J. R.