ZDA krepijo trgovinski pritisk na Kitajsko z višanjem carin

Uradnih trgovinskih pogovorov med Washingtonom in Pekingom ni bilo že več tednov

2. avgust 2018 ob 07:33

Washington/Peking - MMC RTV SLO, Reuters

ZDA so zagrozile, da bodo dodatno zvišale uvozne carine za 200 milijard dolarjev vredne kitajske izdelke s predvidenih 10 na 25 odstotkov. Kitajska je pozvala k previdnosti in napovedala enake ukrepe.

ZDA vršijo dodaten pritisk na trgovinske odnose s Kitajsko. Trgovinski predstavnik v ameriški administraciji Robert Lighthizer je na pobudo predsednika Donalda Trumpa predstavil načrt za dodatno zvišanje uvoznih carin za kitajske proizvode z 10 na 25 odstotkov, s čimer želi Washington Kitajsko prisiliti, "da spremeni svoje trgovinske navade". To je tudi odgovor ZDA na takojšnje povračilne ukrepe Kitajske po nedavni uvedbi ameriških carin.

Peking je tudi tokrat napovedal, da se bo odzval z enakovrednimi povračilnimi ukrepi. "Če bodo Američani še dodatno zaostrili položaj, bomo zagotovo sprejeli protiukrepe, da bi obvarovali naše upravičene in zakonite pravice in interese," je po poročanju BBC-ja dejal predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang.

Ko se kepa začne kotaliti ...

Spomnimo, prvi krog carin je začel veljati 6. julija, ko so ZDA uvedle 25-odstotne carine na 34 milijard dolarjev kitajskega izvoza. Peking se je odzval v enaki meri. Ameriške carine na dodatnih 16 milijard dolarjev vredne kitajske izdelke so napovedane, a še niso uveljavljene – gre za drugi del carin za 50 milijard dolarjev vreden ameriški uvoz kitajskih izdelkov, ki so jih v ZDA napovedali marca. Julija je ameriška administracija nato predstavila nov seznam kitajskih izdelkov, vreden 200 milijard dolarjev, za katere bi veljale 10-odstotne carine – te izdelke namerava Washington zdaj ocariniti s 25-odstotno stopnjo. Na seznamu je več kot 6.000 predmetov, od kemikalij, tekstila in mineralov do bejzbolskih rokavic in zamrznjenih ribjih filejev.

A Trump se še ne misli ustaviti, saj je pred dnevi dejal, da je pripravljen uvesti carine na celoten kitajski uvoz, ki je lani dosegel vrednost 505,5 milijarde dolarjev. "Tega ne počnem zaradi politike. To delam, ker je dobro za našo državo," je dejal julija v pogovoru za CBS.

"Hočem jim dobro"

Kitajska je v preteklih tednih že večkrat opozorila, da ZDA proti njim vodijo "najobsežnejšo trgovinsko vojno v zgodovini". "Nočem jih strašiti. Hočem jim dobro," je Trump dejal o drugem največjem svetovnem gospodarstvu. "Zelo mi je všeč predsednik Ši. Vendar pa je to nepravično," je julija dodal svoje mnenje o poceni kitajskem uvozu v ZDA.

Na vprašanje, ali bo uvedba carin na celoten kitajski uvoz zamajala delniške trge, je dejal, da se to lahko zgodi, vendar pa ga to ne skrbi.

Uradnih trgovinskih pogovorov med Washingtonom in Pekingom ni bilo že več tednov. ZDA vztrajajo, da mora Kitajska do temeljev spremeniti svojo politiko glede zaščite intelektualne lastnine, prenosa tehnologije in subvencij za visokotehnološka podjetja.

A. P. J.