ZDA: Med nezakonitimi priseljenci ni več razlik glede izgona

Trump naj bi spremenjen ukaz o prepovedi vstopa podpisal še ta teden

21. februar 2017 ob 09:08,

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 21:37

Washington - MMC RTV SLO/STA

V skladu z novimi navodili glede priseljevanja, ki jih je izdal ameriški minister za domovinsko varnost John Kelly, med nezakonitimi priseljenci ni več razlik glede prioritete za izgon.

John Kelly je nova navodila zveznim agencijam, ki se ukvarjajo s priseljevanjem, izdal v skladu z izvršnim ukazom predsednika Donalda Trumpa. Tako recimo ne bo razlik med nezakonitimi priseljenci, ki jih bodo prijeli zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov, in tistimi, ki so obsojeni na zaporne kazni zaradi resnejših zločinov.

Pred izgonom ostajajo zaščiteni le tisti, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki, kar je z izvršnim ukazom leta 2014 ukazal prejšnji predsednik Barack Obama, Trump pa je to ohranil. Njihovo število je ocenjeno na okoli 750.000. Starši teh mladoletnikov pa so, tako kot drugi nezakoniti priseljenci, predvideni za izgon. Skupno je v državi okoli 11 milijonov nezakonitih priseljencev.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je po poročanju BBC-ja dejal, da nove smernice ne bodo vodile v masovne deportacije, temveč je njihov namen povečati pristojnosti agentov, da izvajajo zakone, ki so že v veljavi. "Sporočilo iz Bele hiše in ministrstva za domovinsko varnost je, da bodo tisti ljudje, ki so v naši državi in ki predstavljajo nevarnost naši varnosti ali pa so storili zločin, prvi, ki bodo morali oditi."

Minister za gradnjo novih centrov za pridržanje

Do zdaj je veljala praksa, da so nezakonite priseljence, ki so jih ujeli med prestopanjem ali pozneje, zvezni agenti zaradi pomanjkanja v centrih za pridržanje večinoma izpustili ob navodilu, da se morajo pozneje oglasiti na sodišču, česar večina ni storila. Kellyjevo navodilo zato poziva k širitvi obstoječih centrov za pridržanje in gradnjo novih, zavzema pa se tudi za uresničitev načrta o gradnji zidu na meji z Mehiko, ki bo stal najmanj 20 milijard dolarjev. Prioritetna območja gradnje so okoli El Pasa v Teksasu, okoli Tuscona v Arizoni in El Centra v Kaliforniji.

Kelly je pozval tudi k zaposlitvi 10.000 dodatnih carinskih agentov in 5.000 dodatnih mejnih stražnikov. Njegova navodila tudi omogočajo lokalnim policijskim postajam po ZDA, da sodelujejo z zveznimi agenti pri identifikaciji in izgonu nezakonitih priseljencev. V nasprotju s predlogom pa v lovu na nezakonite priseljence ne bo sodelovala nacionalna garda, je še povedal Kelly.

V času Obame je ta uradnikom ukazal, da se morajo osredotočiti predvsem na izgon nezakonitih priseljencev, ki so bili obsojeni za resne zločine, pospešeno pa so izgnali tiste, ki so bili v državi manj kot 14 dni in so jih prijeli v območju 100 milj ob meji. Po novem pa bodo lahko obmejne patrole in carinski agenti nezakonite priseljence pospešeno izgnali tudi v primerih, ko jih bodo prijeli kjer koli znotraj države in ti ne bodo mogli dokazati, da so v državi več kot dve leti.

Trump z novim izvršnim ukazom še ta teden?

Trump je s prvim izvršnim ukazom začasno prepovedal vstop v ZDA državljanom pretežno muslimanskih držav, Sirije, Irana, Iraka, Sudana, Jemna, Somalije in Libije, in prav tako začasno prepovedal vstop vsem beguncem razen tistim iz Sirije, za katere pa je bila uvedena prepoved vstopa za nedoločen čas.

Odlok je na začetku veljal tudi za imetnike dovoljenj za delo in bivanje v ZDA iz omenjenih sedmih držav, kar je administracija naknadno odpravila. Nov ukaz, ki naj bi ga Trump po poročanju ameriških medijev podpisal še ta teden, te prepovedi ne vsebuje več. Prav tako ne bo prepovedi vstopa za tiste, ki že imajo vizume, ampak bo vlada le začasno ustavila njihovo izdajo na novo.

Ne bo več veljal za dvojne državljane

Nov odlok naj bi uvajali več dni, da ljudje ne bodo spet obtičali na letališčih kot prej. Veljal pa ne bo za dvojne državljane, na primer Francoze libijskega izvora, ki potujejo s francoskim potnim listom in podobne primere. Glede beguncev iz Sirije pa naj prepoved ne bi več veljala za nedoločen čas.

Trump je dejal, da želi s takim ukazom "zaščititi njihove ljudi", hkrati pa bo zadovoljil sodišča, ki so ustavila prejšnjo različico prepovedi. "Nov ukaz se bo prilagodil temu, kar je bila po mojem mnenju zelo slaba odločitev," je presojo sodišč komentiral ameriški predsednik. Nov poenostavljen odlok bo torej pojasnil točko, ki je povzročila zmedo pri prejšnji, da ne bo vplival na imetnike zelene karte.

Trump: Antisemitizem je grozljiv in boleč

Trump je med današnjim obiskom Nacionalnega muzeja afriško-ameriške zgodovine in kulture v Washingtonu dejal, da so grožnje proti judovskim centrom grozljive in boleče (v ponedeljek je okoli 100 centrov prejelo grožnje z bombnim napadom), obisk pa je označil za opomin, zakaj se je treba boriti proti nestrpnosti in sovraštvu v vseh oblikah. "Antisemitske grožnje proti naši judovski skupnosti in centrom so grozljive in boleče ter žalosten opomin na delo, ki nas še čaka za izkoreninjenje sovraštva, predsodkov in zla," je dejal Trump.

V ponedeljek novi protesti proti Trumpu

Medtem so v ZDA na dan predsednika, ki so ga počastili v ponedeljek, potekali protesti proti Trumpu - pod geslom "Ni moj predsednik". Protestniki v New Yorku, Chicagu, Los Angelesu, Atlanti, Miamiju, Portlandu in nekaj drugih mestih so izražali nasprotovanje njegovi politiki do priseljencev, do okolja, do ustave in zahtevali, da se ga odstavi, ker da še vedno deli državo. Po neuradnih ocenah se je v New Yorku zbralo približno 10.000 ljudi. Protesti so bili večinoma mirni, le v Portlandu je bilo nekaj aretacij, ker se protestniku niso umaknili po ukazu policije. Ponekod so se zbrali tudi Trumpovi privrženci.

